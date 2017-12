Foto: divulgação

Durante uma semana, o Bossa serviu diferentes versões de moqueca para eleger a melhor receita. Campeã de pedidos, a de frutos do mar (foto) garantiu lugar no menu até o fim de março. Feita com camarão, lula, polvo e peixe, é acompanhada de arroz de castanha de caju e farofa de dendê (R$ 180, para dois).

Al. Lorena, 2.008, Jd. Paulista, 3064-4757.