Filme de estreia do pernambucano Camilo Cavalcante, A História da Eternidade cruza três histórias de amor num vilarejo do sertão: um tio ajuda a sobrinha a ver o mar pela primeira vez; uma viúva abre o coração para um cego; e uma avó reencontra seu neto. O longa ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Paulínia de 2014.

