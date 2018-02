A fantástica fábrica de chocolate da Maria Brigadeiro (e outros quitutes)

Cacau em pó (Foto: divulgação)

O chocolate artesanal fabricado e usado por Juliana Motter em seus brigadeiros – a partir de amêndoas de cacau selecionadas em fazendas baianas – já está à venda no ateliê da Maria Brigadeiro em duas versões: em pó (R$ 65, 400g), para fazer o doce em casa, e em barra de chocolate ao leite 45% cacau (R$ 18, 100g).

R. Capote Valente, 68, Pinheiros, 3087-3687.

Confira outras dicas para adoçar a semana:

DOCES

B.LEM Portuguese Bakery

Uma casa portuguesa com certeza. Pelo menos é a intenção da charmosa padaria ao preparar doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa leve e fofinha vem recheada com doce de leite ou um delicioso creme de ovos (R$ 6,90, cada). Na dúvida, prove os dois. Entre os pães de fermentação natural, leve para casa o alentejano (R$ 14,50) e o de azeitonas (R$ 16,50). R. Afonso Braz, 400, V. Nova Conceição, 2614-3933. 8h/20h (dom., 8h30/18h30). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V. www.blembakery.com

Cau Chocolates

Na casa, o chocolate belga resulta em bombons finos, com ingredientes como cardamomo e gengibre. A novidade do mês é a linha Cau Equilíbrio, com sete barrinhas vendidas em duplas (R$ 4,50) – uma de chocolate 70% cacau; e outra coberta com damasco, flor de sal, goji berry, grué de cacau, amêndoa, semente de abóbora ou uva passa. R. Peixoto Gomide, 1.740, Jd. Paulista, 3081-9820. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.cauchocolates.com.br

Cheesecakeria

Formada em Direito, Fernanda Zekcer trocou o escritório pela cozinha depois de aprimorar a receita de cheesecake da avó. Deu tão certo que ela abriu a própria loja no fim de 2013. Na vitrine se revezam 18 sabores, como o tradicional com frutas vermelhas, doce de leite, goiabada e invenções como paçoca, limão e Negresco (R$ 5, a mini; R$ 15, a fatia). R. Canário, 499, Moema, 4117-0400. 10h30/19h (dom., 11h/17h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.cheesecakeria.com.br

Manteigaria Lisboa

A rede portuguesa, especializada em fazer apenas pasteis de nata, abriu esta semana a primeira loja na cidade, em um pequeno espaço, que também abriga a produção. Um sino na entrada avisa quando sai nova fornada do saboroso doce à base de massa folhada e recheio de creme de nata (R$ 5, a unidade; R$ 25, caixa com seis). Para acompanhar, serve vinho do Porto (R$ 10) e expresso da Delta (R$ 4,50). R. Pe. João Manuel, 37, Cerq. César, 3032-2229. 7h30/22h (dom., 10h/18h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

SORVETES

Dri Dri

A rede italiana prepara mais de 18 sabores de gelato. Para compartilhar, a dica é o novo waffle feito na casa, coberto com chocolate belga e duas bolas de sorvete, por R$ 28. R. Pe. João Manuel, 903, Jd. Paulista, 3061-9646. 11h/22h (5ª a sáb., até 0h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gelato Boutique

Depois de circular com seu carrinho pela cidade, a sorveteira Marcia Garbin abriu duas lojas, uma no Shopping Cidade São Paulo e outra na Rua Pamplona. Feitos diariamente, os gelati aparecem em versões como chocolate 70%, avelã, doce de leite com cumaru e abacate (R$ 10/R$ 14). O cardápio também lista sobremesas como a crostata de framboesa com alecrim (R$ 14, com uma bola de sorvete). R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 11h/20h (6ª a dom., até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.