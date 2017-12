A cozinha autêntica do La Peruana

Foto: Fernando Moraes

O La Peruana, que conquistou a clientela primeiro como food truck, tem nova seleção pratos da chef Marisabel Woodman, como o ‘Ceviche Tropical’, com atum, manga, abacate, limão e shoyu, servido com chips de mandioca (R$ 36; foto); e o espaguete com ragu de lagostim, lula e mexilhão (R$ 35).

Al. Campinas, 1.357, Jd. Paulista, 3885-0148.

Confira outras opções do menu:

‘Lulitas al Carbón’, com lulas grelhadas com batatas rústicas e acompanhadas de salsa de alcaparras (R$ 26)

‘Ceviche Del Huerto’, de cogumelos paris, coentro, dedo de moça, cebola roxa, limão e ají amarillo, servido com chips de batata-doce e milho (R$ 27)

‘Tiradito Amazônico’, peixe branco com leche de tigre bicolor de castanha de caju e ajis peruanos (R$ 24)

‘Arroz com Pato Norteño’, coxa ou sobrecoxa de pato assada, com arroz de pato desfiado, cozido em seu caldo e chimichurri criollo (R$ 55)

‘Cremoso de chocolate’, mousse de chocolate belga ao pisco, com calda de frutas da estação e crumble de chocolate (R$ 16)