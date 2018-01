A Casa do Porco serve menu em homenagem ao Japão

Foto: Rafael Salvador/divulgação

O prato ‘Yôkoso’, “bem-vindo” em japonês (foto), composto de porco frito e nabo ralado, abre o cardápio De Sol a Sol: a Cozinha Japonesa que Nasceu no Brasil – que o chef Jefferson Rueda serve ao lado da confeiteira Saiko Izawa, n’A Casa do Porco. Em nove etapas, o menu custa R$ 160 (com chá japonês e água) e R$ 320, harmonizado com saquês e drinques.

R. Araújo, 124, Repúbica, 3258-2578. Até 5/2.

Confira outros pratos do menu-degustação:

Salada de shabu-shabu de porco, com molho de gergelim e crocante de tofu

Rafuty, um cozido de barriga de porco ou pancetta, com cebolinha e ovo cozido

Berinjela com bolonhesa ao missô

Niguiri de papada de porco

Temaki de tartar de porco

Sorvete com feijão azuki doce e calda de chá verde