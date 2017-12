Cauby Peixoto lança ‘A Bossa de Cauby’

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música desta semana

Cauby Peixoto faz show de lançamento do álbum ‘A Bossa de Cauby’ (2015). ‘Samba do Avião’ (Tom Jobim) e ‘Eu e a Brisa’ (Johnny Alf) são algumas das músicas incluídas no CD. Na apresentação, o cantor também homenageia Dick Farney.

Foto: Marco Aurélio Olímpio/Div.

O cantor completa 85 anos no próximo dia 10 em plena atividade. Além de ‘A Bossa de Cauby’, ele lançou no ano passado o CD ‘Cauby Sings Nat King Cole’, só com sucessos do intérprete americano. Cauby também tem feito o show ‘Reencontro’, ao lado da amiga Angela Maria.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 2ª (8) e 3ª (9), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.