Rosbife à portuguesa (Foto: Mauro Holanda/divulgação)

O cardápio do A Bela Sintra ganha dez novas sugestões, entre entradas, pratos e sobremesas, assinadas pela chef Ilda Vinagre, como o rosbife à portuguesa com arroz de brócolis (R$ 51, no almoço, e R$ 98, no jantar; foto), e o trio de frutos do mar com arroz de vieiras (R$ 62 e R$ 86, respectivamente).

R. Bela Cintra, 2.325, Cerq. César, 3891-0740.