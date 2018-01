7º 'In-Edit', festival de documentários musicais, é realizado a partir de quinta (2)

A sétima edição do festival de documentários musicais se estende de 5ª (2) a 12/7, em cinco espaços da cidade. Com uma competição nacional que inclui seis longas, mostras nacionais paralelas e a exibição de 30 filmes internacionais inéditos no circuito comercial e de festivais, haverá ainda apresentações de bandas como Autoramas e músicos como o brasileiro M. Takara, da banda Hurtmold, e o britânico Tony Bevan. A seguir, veja alguns destaques da programação desta semana, como ‘Keep On Keepin’ On’, de Alan Hicks (foto).

Cine Olido: 5ª (2), 19h, Reverberações – Itamar Assumpção (2014), de Claudia Pucci e Pedro Colombo.

Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro, metrô São Bento ou República, 3331-8399. R$ 1.

CineSesc: 5ª (2), 19h, Keep On Keppin’ On (2014), de Alan Hicks.

CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, metrô Consolação. 3087-0500. R$ 10.

Matilha Cultural: 20h30, É o Fluxo (2014), de Roberto Camargos e João Augusto Neves.

Matilha Cultural. R. Rêgo Freitas, 542, República, 3256-2636. Grátis.

Programação completa no site: www.in-edit-brasil.com