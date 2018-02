Projeto 75 Rotações traz artistas interpretando álbuns lançados em 1975; confira outras opções de show

Sexta (7)

Alexandre Pires

‘Pecado Original’ é o nome do novo disco do cantor, puxado pelo single ‘Barraqueira’. Ele também relembra ‘Sai da Minha Aba’, ‘Eu Sou o Samba’, ‘Maluca Pirada’, entre outras.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (7) e sáb. (8), 22h30. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arlindo Cruz

O sambista apresenta as músicas de seu primeiro disco totalmente autoral, ‘Herança Popular’. Além de novidades como ‘Isso É Felicidade’, há regravação de ‘Ela Sambou, Eu Dancei’, lançada pelo Grupo Raça. Os grupos Fonte de Sedução e Quem Sabe Samba também fazem show.

Carioca Club (1.000 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sexta (7), 23h (abertura). R$ 30/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Armandinho, Mestre Solano e Paulo Rafael

Os três instrumentistas participam do projeto Guitarras Brasileiras. Fernando Nunes (baixo), Adriano Magoo (teclado), Wellington Sancho (percussão) e Cesinha (bateria) os acompanham.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (7) e sáb. (8), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Bethânia

Dirigido por Bia Lessa, ‘Abraçar e Agradecer’ celebra os 50 anos de carreira da artista, que o registra em DVD. Além de sucessos como ‘Começaria Tudo Outra Vez’ (Gonzaguinha) e ‘A Tua Presença Morena’ (Caetano Veloso), a cantora também interpreta músicas de seu disco mais recente, ‘Meus Quintais’ (2014).

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (7) e sáb. (8), 22h. R$ 150/R$ 280 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nila Branco

‘Sete Mil Vezes’ é o recém-lançado DVD da cantora, que se revelou no começo dos anos 2000 com a música ‘Diversão’. ‘Depois da Chuva’ e ‘Dois Sóis’ são destaques do repertório.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (7) e sáb. (8), 22h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rico Dalasam

O rapper destaca as músicas de seu primeiro EP, ‘Modo Diverso’, entre elas ‘Aceite-C’.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Hoje (7), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Talib Kweli

Prestes a lançar novo álbum, ‘Radio Silence’, o rapper americano faz show que integra o projeto Jambox Music Experience com o brasileiro Niko Is. Sleep, E. B e Nedu Lopes discotecam.

Superloft (450 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.926, Pinheiros. Hoje (7), 23h59. R$ 50/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tribo de Jah

O grupo de reggae apresenta os sucessos dos 30 anos de carreira.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (7), 21h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (8)

5 a Seco

O grupo apresenta as músicas de seus dois CDs, ‘Ao Vivo no Auditório Ibirapuera’ (2012) e ‘Policromo’ (2014).

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (8), 20h. Grátis.

Alexandre Pires

Armandinho, Mestre Solano e Paulo Rafael

Cícero

Sonoridades eletrônicas e orgânicas se equilibram em ‘A Praia’, terceiro álbum do cantor e compositor. Tim Bernardes, do grupo O Terno, participa da apresentação.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cidadão Instigado

‘Fortaleza’ é o nome do CD mais recente do quinteto, no qual os integrantes trocaram os instrumentos que tocavam originalmente. A sonoridade é roqueira, com influências de Pink Floyd e Legião Urbana.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (8), 19h; dom. (9), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Clube do Balanço

Comemorando 15 anos de carreira, o grupo faz retrospectiva de sua trajetória. Eles também lançam o videoclipe da música ‘Menina da Janela’, título de seu CD mais recente.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (8), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Bethânia

Nila Branco

Márcio Gomes

No show ‘Eternas Canções’, o cantor – cujo timbre lembra os intérpretes de vozes potentes dos anos 1940 e 1950 – relembra ‘Nossa Canção’ (Luiz Ayrão) e ‘Tortura de Amor’ (Waldick Soriano), entre outros clássicos.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (8), 18h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso às 17h).

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Em ‘Volume II – O Baile Continua’, o grupo faz releituras de ‘Frevo Mulher’ (Zé Ramalho), ‘País Tropical’ (Jorge Ben Jor), entre outros sucessos.

Teatro Mars (1.200 lug.). R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Sáb. (8), 21h (abertura, 19h). R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Péricles

O ex-Exaltasamba vai de pagodes românticos a sambas no esquema partido alto. Em ‘Nos Arcos da Lapa’ (2013), o cantor faz uma homenagem ao pagode dos anos 90. O repertório tem músicas inéditas e também regravações de bandas de grande sucesso da época, como o Art Popular. Lucas Morato e Helen Caroline participam da apresentação.

Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. Sáb. (8), 13h. R$ 25/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trupe Chá de Boldo

O grupo destaca o repertório do álbum ‘Presente’, lançado este ano. Na sequência, vem a festa Jukebox.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. Sáb. (8), 23h30 (abertura, 22h). R$ 20 (até 23h30, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Dom. (9)

Biquini Cavadão

O grupo apresenta o repertório do CD e DVD ‘Me Leve Sem Destino’, no qual celebra 30 anos de carreira. A banda Locomotron abre a noite.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (9), 17h (abertura). R$ 40/R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Cícero

Cidadão Instigado

3ª (11)

Bibi Ferreira

A atriz e cantora apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra sob regência de Flávio Mendes.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (11) e 4ª (12), 21h. R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Crocodiles

Pela primeira vez no Brasil, o grupo americano de noise pop lança seu quinto álbum, ‘Boys’. A banda The Soundscapes abre a noite, que tem discotecagem de Aloizio Nascimento e Natalia Silva.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 3ª (11), 21h (abertura). R$ 25/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Diogo Strausz

Produtor, arranjador e multi-instrumentista que trabalhou com Alice Caymmi e Kassin, ele participa do projeto Prata da Casa. O repertório é baseado em seu primeiro álbum, ‘Spectrum vol. 1’, lançado este ano.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (11), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Tiê

‘Esmeraldas’ (2014) é o nome do álbum mais recente da cantora e compositora. Ela interpreta seu repertório, que tem músicas como ‘A Noite’, seu novo hit.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (11), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Zélia Duncan

A cantora e compositora reestreia temporada do espetáculo ‘Totatiando’, dirigido por Regina Braga e com direção musical de Bia Paes Leme. Misturando teatro e música, ela passeia pela obra de Luiz Tatit, contando histórias e evocando personagens.

Teatro Porto Seguro (484 lug.) . Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (11), 21h. R$ 60/R$ 80 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (12)

Bibi Ferreira

Blubell

A cantora divulga o quarto álbum da carreira, ‘Diva É a Mãe’, com um clima que evoca os anos 1950, em canções como ‘Bandido’ e ‘Regret’.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 4ª (12) e 5ª (13), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 12h do dia do respectivo show).

Criolina

O duo maranhense incorpora à música local sonoridades africanas e caribenhas. Eles destacam as músicas do novo EP, ‘Latinoamericano’.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 4ª (12), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcia Castro

Acompanhada de violão e percussão, ela apresenta músicas registradas em seus três álbuns.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (12), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (13)

Blubell

Garotas Suecas

Rock, funk e soul se misturam a influências tropicalistas e indies. O quarteto lança o EP ‘Mal Educado’, e também interpreta músicas dos dois álbuns anteriores.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 5ª (13), 22h (abertura, 21h). R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Omar

Em show que faz parte da programação paralela da Ocupação Elomar, o filho do compositor lança o segundo CD de sua carreira, ‘Ao Sertano’. São 13 temas inéditos de Elomar, guardados há anos em seus arquivos. ‘São João Xaxado’ é o título de uma das músicas.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (13), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Peri Pane

O artista lança o álbum ‘Canções Velhas para Embrulhar Peixes 2’.. Alzira E. e Marcia Castro participam da apresentação.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (13), 20h30. Grátis.

Robben Ford

Indicado cinco vezes ao Grammy, o guitarrista de jazz lança o álbum ‘Into The Sun’.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (13), 22h30 (abertura, 21h). R$ 170/R$ 220. Cc.: todos. Cd: todos.

Jazz na Fábrica

Chaiss Quinteto

Com influências do jazz fusion e do hard-bop, o grupo apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Afrodisia’, a ser lançado este ano.

Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (9), 17h. Grátis.

Jungle Fire

A big band americana criada há quatro anos faz uma mistura particular de jazz contemporâneo, afrobeat e música cubana.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (8), 21h30; dom. (9), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kenny Garrett

O saxofonista se apresenta ao lado de Vernell Brown (piano), Corcoran Holt (baixo), Rudy Bird (percussão) e Marcus Baylor (bateria).

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (7), 21h30. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Muhal Richard Abrams

Aos 84 anos, o pianista e compositor apresenta seu primeiro concerto solo no Brasil, calcado no experimentalismo.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). 5ª (13), 21h. R$ 15/R$ 50. R. Clélia, 93, 3871-7700. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Soft Machine

Theo Davis (saxofone), John Etheridge (guitarra), Roy Babbington (baixo) e John Marshall compõem a atual formação do grupo inglês criado nos anos 1960, dedicado ao jazz-fusion.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (13), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Nina Becker relê o álbum ‘Fruto Proibido’ no projeto 75 Rotações

75 Rotações

O projeto traz artistas refazendo o repertório de álbuns clássicos lançados em 1975. Hoje (7), Anelis Assumpção apresenta as músicas de ‘Legalize It’, de Peter Tosh. ‘Blood on The Tracks’, de Bob Dylan, ganha releitura do Vanguart no sábado (8). Nina Becker fecha o projeto no domingo (9) lembrando ‘Fruto Proibido’, de Rita Lee & Tutti-Frutti.

Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Hoje (7) e sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Das Bandas do Oficina

O projeto consiste em abrigar shows de artistas cuja história foi construída no Teatro Oficina. No sábado (8), há shows de Letícia Coura, Revista do Samba e Vitor da Trindade, lançando seus respectivos álbuns. No domingo (9), há apresentações de Célia Nascimento, Massumi com Carina Iglecias e Suzana Salles com Pepê Mata Machado.

Teatro Oficina (350 lug.). R. Jaceguai, 520, Bexiga, 3104-0678. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 19h. R$ 5/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Na Mira

Em sua quarta edição, o projeto expõe trabalhos de artistas surgidos nos anos 2000. O cantor e compositor Tiganá Santana e o trompetista Guizado são alguns dos integrantes.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (8), 19h; dom. (9), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Os Filhos dos Caras

Jair Oliveira, Luciana Mello, Simoninha, Max de Castro e Léo Maia homenageiam Jair Rodrigues, Wilson Simonal e Tim Maia, interpretando seus grandes sucessos. Rodrigo Bento, da festa Pilantragi, discoteca.

Pça do Patriarca, Centro. Sáb. (8), 13h/17h40; dom. (9), 14h30/17h50. Grátis.

Tributo a Oscar Castro Neves

O compositor e arranjador morto em 2013 que fez história na MPB ganha uma homenagem dos músicos Sebastião Tapajós (violão), Paulo Calasans (piano acústico e teclados), Marcelo Mariano (baixo elétrico), Marco Bosco (percussão) e Cuca Teixeira (bateria). As cantoras Alaíde Costa e Leny Andrade participam da apresentação.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (7) e sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Coral Paulistano Mário de Andrade

O grupo faz três concertos que integram a série ‘Municipal na Cidade’. Cemitério da Consolação.

R. da Consolação, 1660. Dom. (9), 11h. Grátis.

Paróquia Santa Teresinha. R. Maranhão, 617, Higienópolis. Dom. (9), 16h. Grátis.

Teatro Municipal. Escadaria interna. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 4ª (12), 12h. Grátis.

Orquestra Furiosa do Auditório

Composições de nomes como Milton Nascimento estão no repertório. José Roberto Branco e Nailor Azevedo Proveta regem a orquestra.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Orquestra Jovem do Estado

Sob regência de Cláudio Cruz, a orquestra tem como solista Abel Pereira no ‘Concerto para Trompa’, de Jirí Pauer. ‘Sinfonia nº 1 em Ré Maior – Titã’, de Gustav Mahler, também está no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (9), 16h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência de Edilson Ventureli, a orquestra convida o pianista André Mehmari. No repertório estão obras como ‘Cidade do Sol’, ‘Lachrimae’ e ‘Cherubino I, para Piano e Orquestra’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª (11), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp e Martín

Em concerto da série Matinais, Jaime Martín conduz a orquestra, que apresenta obras de Georges Bizet, Joaquín Turina e Manuel de Falla.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (9), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Osesp: Martín e Tamestit

Jaime Martín rege a Osesp, em concerto que tem Antoine Tamestit (viola) como solista. No programa, obras compostas por Hector Berlioz, Joaquín Turina e Manuel De Falla.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (7), 21h; sáb. (8), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Volmer e Quarteto Osesp

Arvo Volmer é o regente do concerto, com obras de Beethoven, Jean Sibelius e John Adams.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (13), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (13), 10h. R$ 10.

Prelúdio

O programa de música clássica da TV Cultura apresentado pelo maestro Júlio Medaglia e Roberta Martinelli grava a primeira e a segunda eliminatórias desta temporada, com calouros candidatos a uma bolsa de estudos.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Sáb. (8), 13h30. Grátis (é necessário se inscrever no site cmais.com.br/preludio, enviar e-mail para preludioplateia@tvcultura.com.br, ou ainda se cadastrar pelo telefone 2182-3871).