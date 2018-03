7 passeios para o fim de semana em São Paulo

+ Ponto turístico da cidade, o Solar da Marquesa de Santos (foto) ainda preserva parte de sua estrutura original, de taipa de pilão. Às 10h, 13h e 15h, o local tem visitas guiadas com educadores, que contam a história da residência, do século 18, e apresentam uma mostra sobre Yolanda Penteado. R. Roberto Simonsen, 136, Sé, 3241-1081. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Casa das Rosas

Um dos últimos casarões da Avenida Paulista, o espaço é dedicado à poesia e literatura. Na próxima 4ª (4), das 18h às 22h, a autora Daiana Barasa lança ‘Mulher Quebrada’, sobre um ser feminino que passou a vida sem saber quem é e ‘desmoronou’ em minúsculos pedaços. Av. Paulista, 97, metrô Paraíso, 3285-6986. 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Inf.: casadasrosas-sp.org.br

Heroínas Reais

O coletivo Sarau das Pretas encerra o projeto dedicado a mulheres da literatura com um espetáculo voltado à ancestralidade feminina, homenageando ativistas como Lélia Gonzalez e Raquel Trindade, e conduzindo reflexões com o público sobre o trabalho de cada uma delas. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (1º), 15h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/HRSesc

Museu do Futebol

Neste sábado (31) e domingo (1º), o Encontro de Colecionadores de Figurinhas ocorre na área externa do museu, que fica dentro do Estádio do Pacaembu. Das 9h às 13h, com entrada gratuita, o evento promove a troca de figurinhas do álbum da Copa e conta com um totem digital, que exibe a imagem de álbuns antigos. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 12 (3ª, grátis).

PopHaus

O espaço tem atividades esportivas ao ar livre, com jogos que usam objetos infláveis e desafiam a pontaria, como o ‘Foot Darts’, modalidade de futebol com um alvo gigante, de cinco metros, feito de velcro. R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, Chácara S. Antônio, 5641-1720. 11h/21h (sáb., 10h/22h; dom; 10h/18h; fecha 2ª). R$ 39/R$ 52.

SP: ON AIR

O evento une arte, design, música e moda com workshops, música e instalações artísticas. Na programação, a artista Marina Rodrigues, especialista em tape art (arte com fitas), ensina o básico da técnica, às 16h (inscrições pelo site); no palco, as apresentações musicais começam às 17h30, com artistas como Curumin, Luedji Luna e Sérgio Machado. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (31), 14h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/SPonAir

Vila Butantan

Neste sábado (31), o local recebe o Doce Vila, que terá caça aos ovos para crianças (15h/17h), contação de histórias (17h) e show da banda Jully on The Rocks (18h/21h). R. Lemos Monteiro, 206, Butantã. 11h/22h (dom., 11h/21h; 2ª e 3ª, 11h/20h). Grátis. Inf.: vilabutantan.com.br