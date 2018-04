7 baladas para aproveitar o fim de semana em SP

Aniversário da Selva

Inaugurada em abril de 2017, a balada faz sucesso com as festas repletas de funk, pop e música latina. Para comemorar um ano de vida, a casa faz open bar com bebidas como cerveja, vodca, catuaba e drinques, além de rodadas de tequila e Jägermeister. Uma cabine de fotos, impressas na hora, estará disponível para registrar a noite com os amigos. Selva. R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. 6ª (20), 22h/6h. R$ 70/R$ 80. Vendas pelo site: sympla.com

Baile da Favorita

A festa que nasceu em 2011 no Rio de Janeiro recebe, nesta edição, os cariocas Buchecha e Ludmilla, que comandam a noite – os DJs Wally e Fatu completam o line up. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. Sáb. (21), 20h (abertura). R$ 90. Vendas pelo site: ingresse.com

Baile das Marinheiras

A festa dedicada ao público LGBT chega à 40ª edição com hits nacionais e internacionais do pop, indie, brasilidades e funk. Club Yacht. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3231-3705. 6ª (20), 23h30. R$ 40/R$ 50. Vendas pelo site: sympla.com.br

Bats & Robots

Nesta edição, a festa faz um especial da banda alemã Xmal Deutschland, em comemoração aos 35 anos do álbum ‘Fetisch’, de 1983. Durante a noite, a casa toca o melhor da música underground, em estilos como dark wave, gothic e post punk. Madame. R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista, 2592-4474. 6ª (20), 23h30/6h. R$ 25/R$ 50. Inf.: bit.ly/BRMadame

Me EXquece

Esta edição recebe o rapper Projota, com repertório que inclui sucessos como ‘A Rezadeira’, ‘Chuva de Novembro’ e ‘Linda’. O rapper e funkeiro paulista Mc Davi também se apresenta. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. 6ª (20), 23h (abertura). R$ 50/R$ 110. Vendas pelo site: ingresse.com

Que Se Folk

Para os fãs de folk rock, a festa toca os principais nomes do gênero, como Mumford & Sons, Bob Dylan e Neil Young, além de sucessos do indie e classic rock. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. 6ª (20), 23h/5h. R$ 25/ R$ 30. Vendas pelo site: sympla.com.br

RPBK

Com seis anos de existência, a festa Republika tem pocket show do cantor JÃO, DJs do Bloco Agrada Gregos, Renan Martelozzo, da festa QDZ, e outras participações. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (20), 23h30/6h. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: ingresse.com

