6ª Virada Inclusiva tem programação gratuita durante três dias

Foto: Equipe BSP/Divulgação

Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12), a 6ª Virada Inclusiva reúne atividades gratuitas do dia 3/12 até 6/12. A abertura oficial é às 13h com a inauguração de uma mostra sobre os esportes paralímpicos no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação). Mais tarde, às 19h, no Teatro Sérgio Cardoso (R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista), um show com a cantora Fabiana Cozza.

Entre os destaques da programação, no dia 5/12, às 11h, o Museu do Futebol (Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu) organiza o jogo ‘Artilheiro Adaptado’, no qual o público aprende sobre o futebol para deficientes visuais. Mais tarde, às 15h, a Associação de Ballet e Artes Fernanda Bianchini, formada por cegos, se apresenta na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para as crianças, no dia 5/12, às 16h, há uma contação de histórias com tradução de libras, na Biblioteca de São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru).

Programe-se pelo site: bit.ly/VInclusiva