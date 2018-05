5 passeios para o fim de semana em São Paulo

+ Entre as ruas 13 de Maio e dos Ingleses, a escadaria do Bexiga vira palco para os shows gratuitos do Escadaria do Jazz, evento mensal que recebe, nesta edição, o Salomão Soares Trio (16h) e o Stefano Moliner Quarteto (18h). No entorno, são instaladas barracas com petiscos e cerveja artesanal. Sáb. (12), 14h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/EscJazz

12º Bunka Matsuri

Celebrando 110 anos da imigração japonesa no País, a festa reúne apresentações de música e artes marciais no Pavilhão Japonês, do Parque Ibirapuera. Nos dias 19 e 20/5, o evento continua no Edifício Bunkyo (R. São Joaquim, 381), com oficinas de mangá e palestra sobre a metodologia do ensino japonês. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, 3208-1755. Sáb. (12), 10h/17h; dom. (13), 10h/18h. R$ 5/R$ 10. Inf.: bit.ly/BunkMa

Cultura Também É Museu – TV Cultura

Como parte da 16ª Semana Nacional de Museus, a Fundação Padre Anchieta promove visitas a seu acervo histórico, que reúne cenários e objetos de cena da TV Cultura. Cada turno recebe até 35 pessoas, com inscrições feitas pelo site. R. Cenno Sbrighi, 378, Água Branca. 2ª (14) a 5ª (17), 11h/13h e 15h/17h; 18/5, 11h/13h. Grátis. Inf.: bit.ly/CultMus

Feira de Antiguidades do Bixiga

Passeio clássico de domingo na cidade, a feira funciona desde 1984 e reúne cerca de 200 barracas. Além de peças de roupas, móveis e acessórios, os expositores vendem itens como louças, revistas antigas, pratarias, figuras religiosas e discos de vinil. Pça. Dom Orione, s/nº, Bixiga. Dom., 9h/17h. Grátis.

Memorial da Inclusão

No museu, a exposição ‘Isso é Coisa de Sacy!’ reúne 20 cartuns de artistas brasileiros sobre o personagem folclórico Saci Pererê. Cada obra original terá suas reproduções acessíveis para pessoas com deficiência visual, feitas com materiais como papel fotográfico, botões e barbantes para criar texturas e relevos. Memorial da Inclusão. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564, Barra Funda, 5212-3727. 10h/18h (sáb., 13h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 29/5.