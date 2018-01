5 dicas de teatro para o fim de semana

1) Bacantes

Duas décadas após a estreia de Bacantes (foto abaixo), o Teatro Oficina Uzyna Uzona volta a encenar a tragédia de Eurípedes, sobre o nascimento, a morte e o renascimento de Dionísio, o deus do teatro. Dir. Zé Celso Martinez Corrêa. 360 min (com intervalo). 18 anos. Sesc Pompeia. Teatro (770 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (21) e sáb. (22), 18h; dom. (23), 17h. R$ 12/R$ 40.

2) Criança Enterrada

Com texto do americano Sam Shepard e direção de Mário Bortolotto, a peça mostra os mistérios em torno de uma família do centro-oeste americano, que guarda um segredo obscuro. 90 min. 14 anos. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. Estreia 6ª (21). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 11/12.

3) Despidos

Na peça, que propõe uma versão moderna da parábola do filho pródigo, Aquiles recria sua história da infância à vida adulta. Ele passa por situações como a descoberta da sexualidade e o envolvimento com amigos errados. 75 min. 16 anos. Centro Cultural Olido. Sala Olido. (293 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3331-8399. Sáb. (22), 20h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

4) O Misantropo

Adaptação da obra Molière por Washington Luiz Gonzales, a peça retrata o cinismo das convenções sociais a partir do personagem Alceste, o misantropo. Em uma festa promovida por uma viúva rica, ele tem sua visão de mundo confrontada com a dos outros convidados. Com Paula Burlamaqui, Eduardo Reyes e outros. Dir. Marcio Aurelio. 90 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (266 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia 6ª (21). 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 20/R$ 50. Até 18/12.

5) Na Solidão dos Campos de Algodão

Inspirado na peça do dramaturgo francês Bernard-Marie Koltès, o espetáculo é uma combinação de teatro, performance e concerto ao vivo, com a participação do grupo The Natural Born Chillers. Dir. Radoslaw Rychcik. 75 min. 18 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (120 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (21) e sáb. (22), 21h30. R$ 12/R$ 40.