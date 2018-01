5 dicas de teatro e dança para esta terça-feira (11/10) em SP

Foto: Cacá Bernardes

1) Eu Tenho Tudo

Inédito no Brasil, o texto do argelino Thierry Illouzé ganha montagem (foto acima) com Pedro Vieira e direção de Cácia Goulart. Na obra, um homem cheio de ódio se revolta contra um inimigo invisível. 75 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina. (30 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. 2ª e 3ª, 21h. R$ 40. Até 29/11.

2) Amanda

Na peça, com texto de Jô Bilac, Rita Clemente (também na direção, ao lado de Diogo Liberano) vive uma mulher que perde gradativamente os sentidos e passa a contar apenas com a memória. O espetáculo mistura real e ficcional ao estabelecer um ‘diálogo subliminar’ entre atriz e personagem. 60 min. 14 anos. Sesc Consolação. Espaço Beta. (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª e 3ª, 21h. R$ 20/R$ 6. Até 3ª (11).

3) Diálogos de Salomé com São João Batista

Dirigida por Sérgio Ferrara, a peça inspira-se na obra de Oscar Wilde e, com uma estética simbolista, centra-se na história de Salomé, figura de diversas passagens bíblicas. 50 min. 16 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Porão (50 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 3ª, 4ª e 5ª, 20h. R$ 50. Até 27/10.

4) Fala Comigo Antes da Bomba Cair

Um texto do americano Tennessee Williams e outro do paranaense Mário Bortolotto são encenados. Flávio Tolezani e Natalia Gonsales dão vida a um casal e seus dilemas perante a sociedade. 70 min. 12 anos. Teatro Eva Herz (166 lug.). Av. Paulista, 2073, metrô Consolação, 3170-4059. 3ª, 21h. R$ 50. Até 25/10.

5) LiedBallet

Com coreografia de Thomas Lebrun, o espetáculo une referências do romantismo em uma roupagem atual – nele, oito bailarinos seguem temas melódicos do período. 70 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (11), 21h. R$ 50/R$ 180.