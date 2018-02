5 dicas de baladas para o fim de semana

Ginga!

Com pocket show de MC Loma e as Gêmeas Lacração, o Club Jerome recebe o DJ Zé Pedro, que toca ritmos do funk e do brega funk. Club Jerome. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. 6ª (23), 23h30. R$ 30/R$ 50. Vendas pelo site: sympla.com.br

Heineken Block

O evento terá show das cantoras Mahmundi e Alice Caymmi, do músico Arcanjo Will e do DJ Rodrigo Bento. As inscrições devem ser feitas pelo site. R. Mauá, s/nº, metrô Luz. Sáb. e dom., 15h. Grátis. Até 11/3. Inf.: bit.ly/HBlock

Soul Botequim Mardi Gras

O bloco Unidos do Swing e a Fizz Jazz Band conduzem a festa de pós-carnaval em frente ao bar. R. Padre Antônio José dos Santos com R. Ribeiro do Vale, s/nº, Brooklin, 3297-0006. Sáb. (24), 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/MdGrSoulB

Saindo da Linha

Mc Zaac e Tropkillaz conduzem a festa. Participam nomes como DJ Laka, The Twins e Lipe S. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba 1.253, Mooca, 99203-2803. 6ª (23), 22h/6h. R$ 30/R$ 80. Vendas pelo site: sympla.com.br

Sonido Trópico

A festa de techno explora experimentações da música eletrônica contemporânea, com nomes como Ground, Pigmalião e Cosmic & Damião. Trackers. R. Dom José de Barros, 337, República, 3337-5750. Sáb. (24), 20h/8h. R$ 20/R$ 40. Inf.: sonidotropico.com.br