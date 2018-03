5 baladas para o fim de semana na cidade

Bandit

Músicas inesquecíveis que marcaram época em trilhas sonoras de diversos filmes famosos estão no set da festa. ‘Lovefool’, ‘Born To Be Wild’ e outros hits estão garantidos durante a noite. Os DJs Click, Edu Rox e Julia Bueno completam a trilha com vários estilos de rock. TEX Bar. R. Augusta, 1.053, Consolação, 4508-7256. Hoje (9), 22h/6h. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/BanditTex

Heineken Block

O último fim de semana do evento terá, no sábado (10), apresentação das Bahias e a Cozinha Mineira e da banda Chaiss. No domingo (11), é a vez do show do Rael e da banda Cartas na Rua. As inscrições devem ser feitas pelo site. R. Mauá, s/nº, metrô Luz. Sáb. (10) e dom. (11), 15h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/HBlock

Prato do Dia

Do projeto ‘Tododomingo’, a Casa das Caldeiras recebe uma seleção especial de DJs, com nomes como Lys Ventura, Lela Lima e Rafa Jazz, além de pocket show de Laylah Arruda, bazar de moda e acessórios e exposição com obras das artistas Juliana Rocha e Thays Esaú. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (11), 15h/23h. Grátis.

Valentina

Das produtoras Alexandra Marcely e Thábata Vespucci, a festa dedicada ao público lésbico mistura hits de indie rock, pop e eletrônica. O open bar terá drinques, cerveja e bebidas não alcoólicas. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Sáb. (10), 22h. R$ 60/R$ 90. Inf.: bit.ly/EDValent

VHS: Girl Power

A edição da festa reúne mulheres DJs, que comandam a noite com hits do pop. Participam Nathalia Takenobu, Ledah Martins, Mílian Dolla e Giovana Rosa. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (10), 23h30/6h. R$ 30/R$ 65. Vendas pelo site: www.ingresse.com