5 baladas para curtir o feriado na cidade

Anos 2000

A festa resgata os hits mais marcantes da década de 2000, com os sucessos do black, electro, rock, pop e bandas nacionais. Casa da Luz. Rua Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (31), 23h/5h. R$ 15/R$ 30. Inf.: bit.ly/Luz2000

Bem na Sua Cara

As baladas Blitz Haus e Espaço Desmanche fazem um open bar duplo – a partir das 23h30, é possível ‘migrar’ de uma casa para outra e curtir uma das quatro pistas, que tocam hits de pop, rock, funk e eletrônica. R. Augusta, 657/765, Consolação, 2594-5557. 6ª (30), 22h/6h. R$ 60/R$ 80. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Nossacasa Confraria das Ideias

Com banda ao vivo e entrada gratuita, a festa ‘Especial Cazuza’ toca clássicos do cantor das 18h às 22h. Em seguida, a Banda Golonka conduz um especial sobre Caetano Veloso, a partir das 23h, e a entrada passa a custar R$ 25. R. Mourato Coelho, 1.032, V. Madalena. 6ª (30), 18h/6h. R$ 25. Inf.: Inf.: bit.ly/NosCasa

Mete o Loko

A festa toca grandes sucessos de várias épocas, com combinações inusitadas e diferentes estilos – de Rihanna a Maluma; de Sandy & Junior a Kendrick Lamar; de Florence and The Machine a Simone e Simaria. Selva. R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. 6ª (30), 22h/6h. R$ 20/R$ 80. Inf.: bit.ly/LokoSelva

Play Dirty #2

A festa anima a pista com ritmos como hip hop, trap, dubstep e twerk, comandados por vários músicos e DJs – entre eles, The Twins, MadGuss e Anabeats. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, 4306-4220. 6ª (30), 23h/6h. R$ 15. Inf.: bit.ly/PlDirty