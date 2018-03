5 baladas para aproveitar o fim de semana na cidade

Bo$$y

O universo do hip hop se une ao do pop com DJs como Mael Nery, Amanda Gudin e Giovana Rosa. Batalhas de twerk e apresentação de coletivos de dança ocorrem durante a festa. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. 6ª (23), 22h. R$ 30/R$ 40.

FunFarra!

Criada no Rio de Janeiro, a festa tem repertório pop comandado pelos DJs Beto Artista, Ricco e Túlio Araújo. Espaço 555 (1.400 lug.). Av. São João, 555, Centro, 3221-7663. Sáb. (24), 23h. R$ 35/R$ 80. Inf.: espaco555.com.br

Gambiarra

A festa recebe show da drag queen Gloria Groove e tem participações especiais de Lia Clark e Aretuza Lovi. R. Guaicurus, 324, Lapa, 3258-0106. 5ª (29), 23h. R$ 50. Vendas pelo site: loja.gambiarraafesta.com.br

Lolla After Party

No ‘pós-show’ do Lollapalooza, o DJ sul-africano Kyle Watson se apresenta hoje (23). No sábado (24) é a vez do DJ australiano Thomas Jack, além de nomes como DJ Glen e Re Dupre. Air Rooftop. R. Formosa, 157, Centro, 3891-1441. 6ª (23) e sáb. (24), 23h. R$ 55/R$ 110. Vendas pelo site: eventbrite.com.br

Rocka Rocka

A festa de rock criada no Rio de Janeiro tem DJs como Rapha Lima, Nepal e Bruna Lennon. R. do Carmo do Rio Verde, 83, Jd. Caravelas, (21) 99826-6885. Sáb. (24), 22h/6h. R$ 60. Vendas pelo site: newticket.com.br