5 baladas para aproveitar o fim de semana em SP

+ Inaugurado há uma semana, o centro cultural Tokyo reúne bar com karaokê, restaurante e festas no terraço (foto). Na 4ª (23), a Raw toca trap e hip hop, com homenagem ao rapper Kendrick Lamar e nomes como Kanye West e Frank Ocean. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. 4ª (23), 22h/5h. R$ 25/R$ 80. Inf.: bit.ly/TokyoRaw

Neon Party, Baby!

Tintas neon e bastões que brilham no escuro são distribuídos durante a festa, que toca hits de rock, trap e música brasileira comandados por DJs como Julia Bueno, Gran Fran e Biviz. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. 6ª (18), 22h/6h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/NPBaby

QDZ Especial 6 Anos

Na comemoração de seis anos, a festa recebe drag queens e toca hits do pop e funk. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (18), 23h30/6h. R$ 30/R$ 45. Vendas pelo site: ingresse.com

Subwoof

Sucessos de bandas de rock e indie rock como Arcade Fire, Depeche Mode e Foster The People animam a noite do Alberta #3, com DJs como Derek Rodrigues e Driko Hype no comando. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. 6ª (18), 22h/8h. R$ 20/R$ 90. Inf.: bit.ly/SubWoof

Trio Queermesse

Como parte da Virada Cultural, a Rua do Arouche recebe, no sábado (19), selos de festas como a Megazord (18h), a Rebobinights (21h) e a Festa VHS (23h). No domingo (20), é a vez da Sereianos (3h), Agrada Gregos (5h), Ritaleena (11h), Pilantragi (15h) e também Desculpa Qualquer Coisa (16h), que encerra a programação. R. do Arouche, s/nº, República. Sáb. (19), 18h/0h; dom. (20), 23h59/17h. Grátis.