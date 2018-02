4Eat Burger, em Pinheiros, tem hambúrgueres e cervejas artesanais

Cheese salada da casa no pão integral (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Decorada com madeira de demolição e plantas, a 4Eat Burger serve no pequeno salão, ou na calçada, 11 opções de hambúrgueres (dois deles vegetarianos), que podem ser acompanhados de batatas fritas (R$ 14, a rústica), anéis de cebola (R$ 19) e cinco molhos.

O diferencial está na combinação dos ingredientes e no formato do hambúrguer – sempre quadrado, seja de carne, salmão, frango ou até de salsicha.

Batizado com o nome da casa, o ‘4Eat Gourmet’ (R$ 26) é montado no pão australiano com alface, cheddar, anéis de cebola, bacon, molho barbecue e cebola caramelizada sobre hambúrguer de carne – que podia estar mais firme e desmanchou no dia da visita.

Já o ‘Salmão Mediterrâneo’ vem com cream cheese, cebola marinada e maionese verde (R$ 29). Para beber, cervejas artesanais.

ONDE: R. Guaicui, 29, Pinheiros, 3360-7338.

QUANDO: 12h/15h e 18h/1h (sáb., 12h/1h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.