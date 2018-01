45º Art Chapel Show e mostra de Gisele Martins estão entre as inaugurações da semana

Confira as principais exposições em cartaz na cidade:

Foto: Divulgação

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Mais de 700 obras de 147 artistas estão reunidas no 45º Art Chapel Show. O homenageado desta edição é Nelson Leirner. O paulistano expõe cerca de 80 criações de sua carreira, como a colagem acima da série ‘Assim É… Se lhe Parece’, de 2003. Chapel School. R. Vigário João de Pontes, 537, Chácara Flora, 2101-7400. De sáb. (16) a 4ª (21), 9h/21h. Grátis.

+ Na Ilha do Marajó, no Pará, Gisele Martins conheceu a população ribeirinha de cidades como Melgaço e Jenipapo. De seu ensaio fotográfico, 27 imagens são expostas em ‘À Margem’, com curadoria de Diógenes Moura. Fass Galeria. R. Rodésia, 26, V. Madalena, 3037-7349. 11h/19h (fecha sáb., dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (17), 11h/15h. Grátis. Até 14/11.

Caetano Dias. Em ‘Céu de Chumbo’, o artista baiano apresenta 12 obras inéditas. São videoinstalações, fotografias e instalações com instrumentos de corda, inspirados em viagens que Dias fez à região de Canudos. Blau Projects. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (17). Grátis. Até 19/11.

Galeria Mezanino. Duas mostras entram em cartaz. Em ‘Frutos da Dinamarca’, Francisco Maringelli e Sergio Kal exibem 18 obras que resultaram de suas viagens à Dinamarca. Já ‘Estandartes e Fábulas’ reúne 50 criações de Claudio Mubarac e Ulysses Bôscolo, com diferentes técnicas de gravura. Galeria Mezanino. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3436-6306. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (17). Grátis. Até 14/11.

Galeria Virgilio. A galeria inaugura duas mostras. Júnior Suci reúne 50 desenhos com grafite em ‘A Ruína’, além de trabalhos em vídeo e fotografia. Já Carolina Paz exibe 13 pinturas de sua residência artística em Nova York, no ano passado. Galeria Virgilio. R. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (20), 20h. Grátis. Até 19/11.

Kalunga. Projeto de Ana Beatriz Almeida, a mostra reúne registros de suas performances. Nas ações, ela se inspira na cultura afro-brasileira para homenagear duas vítimas da ditadura: João Breno e Helenira Nazareth. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 10h/20h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (17). Grátis. Até 12/12.

Zipper Galeria. Para ‘Constelações, Intermitências e Alguns Rumores’, os curadores Eder Chiodetto e Fabiana Bruno reúnem trabalhos de sete artistas do Ateliê Fotô. A galeria também recebe obras de Antonio Lee. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (22), 19h. Grátis. Até 21/11.

Foto: Victor Nomoto/I Hate Flash/Divulgação

Especial

11º Pixel Show. Coletivos, artistas e estúdios de arte participam do encontro. A programação conta com uma feira de expositores, oficinas e palestras, além de live paitings com os grafiteiros Deco Farkas e Cranio e a ‘Art Battle’ – uma batalha com artistas independentes. Clube A Hebraica. R. Dr. Alceu de Assis, s/nº, Jd. Paulistano, 3926-0174. Sáb. (17) e dom. (18), 8h/21h. Grátis (algumas atrações são cobradas). Inf.: www.pixelshow.com.br

Galeria Container. Projeto de Davilym Dourado e Tatiana Nolla, o espaço itinerante ocupa o Largo da Batata até 25/10. Em um contêiner, a galeria recebe a mostra ‘Paisagem’, do curador Wladimir Fontes, com obras de seis fotógrafos, além de uma oficina de fotografia com celular. Largo da Batata. 11h/19h. Inauguração: sáb. (17). Grátis. Até 25/10. Inf.: www.galeriacontainer.com

Última semana

Almandrade. Com curadoria de Marc Pottier, a retrospectiva percorre a produção do artista desde 1970. São cerca de 60 obras, entre pinturas, gravuras, esculturas e poemas visuais. Baró Galeria (Galpão). R. Barra Funda, 216, S. Cecília, 3666-6489. 10h/ 19h (sáb., 11h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (17).

Antoni Abad. Entre 2004 e 2014, o artista espanhol procurou representantes de grupos marginalizados pelo mundo. Munidas de um celular, estas pessoas gravaram depoimentos sobre sua vida. Agora, o projeto está em uma instalação audiovisual. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (18).

Claudia Melli. Em pequenas lâminas de vidro, a artista faz desenhos com tinta nanquim, criando cenas que mais parecem registros fotográficos. Estas peças formam uma instalação que está na mostra. Galeria Eduardo Fernandes. R. Harmonia, 145, V. Madalena, 3812-3894. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (17).

Era só Saudade dos que Partiram. A mostra homenageia artistas que morreram nos últimos anos. São expostas 40 obras de nomes como Antonio Henrique Amaral, Gilvan Samico e Tomie Ohtake. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (18).

Gullah, Bahia, África. Primeiro linguista negro nos EUA, Lorenzo Dow Turner estudou as confluências entre comunidades afrodescendentes no Brasil e nos EUA. Sua vida e suas pesquisas estão na mostra. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/ 17h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (18).

José Carlos Machado. Em esculturas, o artista cria formas geométricas, abordando as relações com a lei da gravidade. Na mostra, ele expõe doze obras recentes de diferentes dimensões. Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (17).

A Paisagem na Arte. Em parceria com a Tate Britain, de Londres, são exibidas cerca de cem obras. A mostra percorre o paisagismo britânico desde o século 17, com nomes como William Turner e John Constable. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/ 17h30 (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (18).

Teodoro Dias. Aos 60 anos, o artista monta sua primeira mostra individual. Com curadoria de Rodrigo Naves, estão obras marcadas pela ampla paleta de cores, entre pinturas, gravuras e objetos. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (17).

Truffaut: um Cineasta Apaixonado. Da Cinemateca Francesa, de Paris, a mostra percorre a carreira do cineasta. Com uma cenografia especial, são expostos mais de 600 itens – entre fotografias, objetos, documentos, trechos de filmes e entrevistas. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). Até dom. (18).

A Viagem das Carrancas. Em 1946, o fotógrafo Marcel Gautherot percorreu o rio São Francisco para registrar as carrancas que ornamentam os barcos da região. O ensaio é mostrado ao lado de esculturas de carrancas. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (18).

Em cartaz

Eduardo Viveiros de Castro. O antropólogo é lembrado por seu trabalho como fotógrafo na mostra. São expostas cerca de 400 imagens de sua carreira – dos projetos com o cineasta Ivan Cardoso às pesquisas na Amazônia. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 7h30/21h30 (sáb., 10h/21h30; dom., 10h/17h30; fecha 2ª). Grátis. Até 29/11.

Elisa Bracher. Trabalhos recentes em barro compõem ‘Luctus Lutum’, nova mostra da paulistana. Na exposição, ela monta uma grande instalação, além de uma série fotográfica, feita no Ártico em 2014. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena,3083-6322. 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 24/10.

A Experiência da Arte. Com curadoria de Evandro Salles, a exposição interativa exibe a produção recente de sete artistas contemporâneos brasileiros. São obras de nomes como Cildo Meireles, Waltercio Caldas e Vik Muniz. Sesc Santo André. R. Tamarutaca, 302, V. Guiomar, S. André, 4469-1200. 10h30/21h30 (sáb. e dom., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 25/10.

Frida Kahlo. A mostra estabelece conexões entre Frida e outras modernistas que trabalharam no México, como Leonora Carrington, Maria Izquierdo e Remedios Varo. São cerca de cem obras no total, sendo 33 criações assinadas por Frida – entre pinturas, fotografias e objetos. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). Até 10/1/2016.

Joaquín Torres García. Em parceria com o Museu Torres García, do Uruguai, a mostra reúne manuscritos e objetos do artista. Entre as obras, estão peças da série de brinquedos ‘Aladdin’, criada por Torres García (1874-1949) em 1915. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 11/12.

Máquina Tadeusz Kantor. A mostra homenageia o centenário do artista polonês. São expostos 130 objetos, além de filmes e fotografias que ajudam a contar suas ideias revolucionárias. Há programação de espetáculos e performances. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 11h30/21h30 (sáb., 10h/18h30; fecha dom.). Grátis. Até 14/11.

Martin Parr. Com um olhar irônico, o fotógrafo britânico se dedica a registrar o estilo de vida da sociedade moderna. Sua carreira é exposta na mostra em 22 obras, desde os anos 1980, além de uma linha do tempo com capas de seus livros. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/ 19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 14/11.

Patricia Piccinini. A artista australiana dá forma a uma série de criaturas híbridas, entre animais e humanos. Patricia, que faz lembrar seu conterrâneo Ron Mueck, expõe essas esculturas ‘fantásticas’ e outras obras n mostra ‘ComCiência’. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 4/1/2016.

Prêmio Marcantonio Vilaça. A mostra exibe trabalhos dos 30 finalistas da quinta edição do prêmio – entre eles, Berna Reale, Nydia Montenegro, Cristiano Lenhardt e Virginia de Medeiros. Também há uma sala especial em homenagem à artista Amelia Toledo. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/12.