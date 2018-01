Confira as exposições que são inauguradas esta semana em São Paulo

Voyage

Com curadoria de Alexandre Cunha, a mostra traz criações de nomes como Lygia Clark, José Damasceno e Thiago Barbalho. Há ainda obras feitas para a mostra, de Caragh Thuring, Julius Heinemann e Samara Scott. Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Cerqueira César. Inauguração: 4ª (15). 10h/ 19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 20/1/2018.

@Splovers

Idealizado por Rafael Scarpa, o @Splovers é um perfil colaborativo do Instagram, que reúne imagens de São Paulo enviadas por amantes da cidade. Uma exposição reúne, agora, algumas dessas fotografias, que retratam pontos como a Estação da Luz (detalhe abaixo). Laundry Deluxe. R. da Consolação, 2.937, Cerqueira César, 2894-4084. Dom. (12), 11h/19h. Grátis.

Adelina Galeria

A galeria recebe duas mostras. ‘Entre(meios’, de Erica Kaminishi, conta com telas e uma instalação, com esculturas que recriam um jardim japonês. Nas obras, a artista transcreve poemas de Fernando Pessoa. ‘A Coisa em Si’, de Tatiana Stropp, traz oito obras em chapas de alumínio, que ganham texturas inéditas em sua produção. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. Inauguração: 5ª (16). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 30/12.

Adriano Amaral

Em ‘Rurais’, o artista expõe vídeos e instalações em que une elementos naturais, como água e terra, e produtos artificiais, como maquiagem e roupas, para criar uma alegoria do corpo humano. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: 3ª (14). 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Fecha 4ª (15). Grátis. Até 20/1/2018.

Ateliê Aberto

A 13ª e a 14ª turma da Residência Artística do Red Bull Station exibem trabalhos desenvolvidos no programa. Entre os artistas, estão Gustavo Paim, Henrique Dettomi e Laura Andreato. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Inauguração: sáb. (11), 14h/20h. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Fecha 4ª (15). Grátis. Até 30/11.

Ayao Okamoto

Em ‘Desdobras’, o artista apresenta 45 obras, entre pinturas sobre tela e papel, fotografia, monotipia e desenhos. As criações trazem referências ao jazz e à contracultura americanos. Espaço Cultural Humanar. R. Brig. Galvão, 996, Barra Funda, 3047-3047. Inauguração: hoje (10). 13h/19h (sáb. e fer., 11h/18h; fecha dom., 2ª e 3ª). Grátis. Até 9/12.

Balzi – Os Anos de Barcelona

Morto este ano em São Paulo, o argentino ganha homenagem em mostra com 16 pinturas produzidas por ele entre 1967 e 1987, que abordam temas como a solidão das pessoas em grandes centros urbanos. Instituto Cervantes. Av. Paulista, 2.439, metrô Paulista, 3897-9600. Inauguração: 6ª (10). 9h/17h (sáb., 9h/13h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 16/12.

Burgos 2

A mostra é dividida em dois núcleos. Em um deles, Daniel Melim expõe pinturas de grandes dimensões inspiradas na pop art, feitas com técnicas como estêncil e grafite. O outro traz obras de nomes como Cristina Elias (com desenhos a carvão) e Jorge Morabito (com colagens urbanas). Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Inauguração: sáb. (11), 12h/18h. 10h/18h (sáb. e dom., 15h/18h). Fecha 4ª (15). Grátis. Até 8/1/2018.

Concrescer

Os artistas Francisco Zorzete e Jorge Bassani apresentam nove instalações inspiradas na obra dos poetas Augusto de Campos, Décio Pignatari, Pedro Xisto e José Lino Grünewald. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Inauguração: 4ª (15). 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 31/3/2018.

Dissensos

Com nomes como Anita Colli, Edu Silva e Selma Fukai, o grupo Sem Nomes (Por Enquanto) apresenta exposição que celebra, com obras em diferentes suportes, a divergência de visões políticas, econômicas e estéticas. Casa Contemporânea. R. Capitão Macedo, 370, V. Clementino, 2337-3015. Inauguração: sáb. (11). 14h/19h (sáb., 11h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Fecha 4ª (15). Grátis. Até 16/12.

Eliane Gallo

A mostra reúne pinturas de paisagens produzidas pela artista entre 2016 e 2017, nas quais os elementos figurativos são encobertos por camadas de cera de abelha. Casa Galeria. R. Fradique Coutinho, 1.216, Pinheiros, 3841-9620. Inauguração: 2ª (13). 14h/18h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Fecha 4ª (15). Grátis. Até 9/12.

Maiana Nussbacher

Em ‘Inquietude’, a artista exibe 50 trabalhos, entre pinturas, esculturas e colagens. Hebraica. R. Hungria, 1.000, Pinheiros, 3818-8888. Inauguração: sáb. (11). 10h/21h (fecha 2ª). Grátis. Até 10/12.

Renata Padovan

A mostra traz pinturas e esculturas produzidas pela artista desde os anos 1990, ligadas à sua pesquisa em torno de ‘linhas’ – como fronteiras entre países e silhuetas de montanhas. Dentro da Art Weekend, além da inauguração, a galeria recebe, no sábado (11), às 16h, 17h, 18h e 19h, e no domingo (12), às 14h, 15h, 16h e 17h, apresentações das coreógrafas Thelma Bonavita e Patrícia Bergatin. Casa Nova Arte e Cultura Contemporânea. R. Chabad, 61, Jd. Paulista, 2305-2427. Inauguração: sáb. (11), 11h/20h. 11h/18h (sáb. e dom., mediante agendamento). Fecha 4ª (15). Grátis. Até janeiro/2018.

Re.Ver.So

Com curadoria de Renata Junqueira, a mostra reúne 12 obras de Gian Luca Ewbank e Vini Parisi. O primeiro exibe criações feitas com tinta acrílica, spray, colagens e fotografias, inspiradas na diversidade de etnia e gênero; o segundo, pinturas, desenhos e intervenções sobre a figura feminina. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: sáb. (11). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Fecha 4ª (15). Grátis. Até 29/11.