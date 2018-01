40ª Mostra: Peter Kazda e Tomás Weinreb retomam a tradição do absurdo em ‘Eu, Olga Hepnarová’

Com ‘Eu, Olga Hepnarová’, os diretores Peter Kazda e Tomás Weinreb retomam a tradição do absurdo, tema caro à cultura da Europa Central. A vida não faz sentido para a jovem Olga (Michalina Olszanska). A família não a entende, o colégio a rejeita e ela enfrenta dificuldades em se acertar com sua sexualidade. Bonita, corte de cabelo à Louise Brooks, Olga é nitroglicerina ambulante. E, quando explodir, provocará uma devastação pouco condizente com seu físico frágil.

O filme joga nessa carta do inesperado. Em preto e branco, com planos esmerados e calculados, insinua uma personagem em desequilíbrio progressivo, mas sem se afastar, no plano da linguagem cinematográfica, dessa elegância e rigor quase excessivos.

O filme parte da ideia, que se poderia chamar de ‘romântica’, da luta entre o indivíduo e seu meio. Olga se sente em constante atrito com a sociedade, que ela não compreende e que também não a aceita. Ela não trava uma luta, propriamente dita. Faz de um ato gratuito seu protesto, sua passagem para a fama e, também, para sua própria destruição.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A personagem é difícil de compreender. Nem por isso o espectador deixa de se sentir amedrontado e compadecido pelo destino dessa figura verídica da ex-Checoslováquia. Luiz Zanin Oricchio

Cidade São Paulo: 6ª (21), 21h30. Frei Caneca: sáb. (22), 17h20; 2/11, 13h30. Cinesala: 3ª (25), 17h40.