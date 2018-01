40ª Mostra: Greta Gerwig e Julianne Moore estão em nova comédia de Rebecca Miller

Foto: divulgação

As heroínas da diretora Rebecca Miller, em filmes como ‘A Vida Íntima de Pippa Lee’ (2009) e ‘O Tempo de Cada Um’ (2005), são mulheres que desejam tomar as rédeas de suas próprias vidas. E é isso o que se pode esperar da protagonista de ‘O Plano de Maggie’.

Maggie (Greta Gerwig) tem planos para tudo. Com uma carreira estável e na casa dos 30, ela decide ter um filho por conta própria. Para isso, pede o esperma de um antigo colega, Guy (Travis Fimmel), um caricato produtor de picles do Brooklyn. No entanto, no dia da inseminação artificial, ela se apaixona por um homem casado, o antropólogo John (Ethan Hawke).

Alguns anos depois, Maggie se vê em um casamento problemático, tendo de cuidar da filha, do trabalho, da casa e do mimado marido John, que nunca termina de escrever seu primeiro livro. Então, ela formula um novo plano para seu futuro. Mas, nele, entra em cena outra personagem controladora, a desequilibrada ex-esposa de John, Georgette (Julianne Moore).

Apesar de Maggie sempre tentar controlar tudo, seus planos não saem exatamente como deseja. E é este o ritmo da nova comédia de Miller, ambientada na Nova York dos chamados ‘millennials’ e com ironias que lembram os filmes de Woody Allen.

Cidade São Paulo: sáb. (22), 21h30. Frei Caneca: 2ª (24), 16h; 2/11, 19h10.