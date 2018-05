4 dicas de baladas para o próximo feriado em São Paulo

Agrada Gregos Pride

O bloco de carnaval conduz uma edição pocket da festa em véspera de feriado, com DJs residentes e convidados que animam o esquenta para a Parada do Orgulho LGBT. Zero Club SP. R. Santo Antônio, 570, Bela Vista. 4ª (30), 23h/6h. R$ 50/R$ 100. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Tu Vens no Rooftop

Com bar de karaokê, restaurante e festas no terraço, o complexo cultural Tokyo recebe o Quarteto São Jorge em show ao vivo. No repertório, nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Criolo e Cazuza. DJs completam a tarde de feriado com muita música brasileira. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. 5ª (31), 16h/22h. R$ 30/R$ 80. Inf.: bit.ly/TVensTok

Valentina

A festa open bar toca ritmos como rock, indie, black, brasilidades e funk, divididos entre as duas pistas da casa, com destaque para hits de Pabllo Vittar. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. 4ª (30), 22h/6h. R$ 90. Inf.: bit.ly/ValeDes

Vale Pride Village

Abrindo a semana do Orgulho LGBT, o evento recebe show de Ludmilla e selos de festas como Megazord, Pardieiro e Quédizê em um espaço com quatro pistas. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (31), 16h/6h. R$ 40. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br