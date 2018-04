3º Festival de Direitos Humanos ocupa ruas e espaços públicos de SP

Foto: Paulo Pereira/Divulgação

De domingo (6) até 13/12, a cidade recebe mais de 40 atrações gratuitas na 3ª edição do Festival de Direitos Humanos – Cidadania nas Ruas. A programação conta com intervenções, shows, oficinas e exibições de filmes.

A abertura será a partir das 15h, na Praça Marechal Deodoro, com uma partida de futebol entre refugiados e pessoas em situação de rua. No mesmo dia, também haverá discotecagem com o projeto Discopédia. Às 19h30, é exibida ao ar livre a série ‘Aconteceu Bem Aqui’, com cinco curtas.

Ao longo da semana, o festival ocupa outros espaços públicos. O Vale do Anhangabaú, por exemplo, hospedará o Espaço Cidadania nas Ruas, com cadeiras, redes e plantas. Na programação de lá, tem brincadeiras para crianças e show da Banda Mirim (11/12, 17h).

Dom. (6) a 13/12. Grátis. Programação: oesta.do/3FestDH