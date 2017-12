36 shows internacionais que ocupam São Paulo até o fim do ano

Até o fim do ano, a cidade recebe dezenas de shows internacionais, da música indie até ícones do pop

A maior cidade da América do Sul é rota certa de shows internacionais. Até o fim do ano, São Paulo recebe atrações que apresentam aqui suas novas turnês; e outras que celebram trajetórias vitoriosas, com as músicas mais pedidas pelos fãs. Há ainda festivais, como o Popload Festival e o Epic Metal Fest. O Divirta-se escolheu 36 shows que vão fazer barulho por aqui. Além deles, há algumas indefinições. Selena Gomez, por exemplo, estava escalada para participar do Z Festival, marcado para 10/12. A cantora suspendeu sua agenda para tratar-se do lúpus, mas sua apresentação por aqui não está oficialmente cancelada. E, como a agenda da cidade está sempre em movimento, é provável que mais shows sejam anunciados, para este ano ou para 2017. Mas você não precisa se preocupar: qualquer novidade será publicada em nossas futuras edições. A seguir, confira a programação mês a mês.

SETEMBRO

Esperanza Spalding

No CD ‘Emily’s D+Evolution’, Esperanza Spalding (foto) flerta com o pop, em uma metamorfose que contou com a coprodução do célebre Tony Visconti. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 21/9, 22h. R$ 120/R$ 140.

Tom Jones

Pela primeira vez no Brasil, Tom Jones (foto acima) destaca os hits dos mais de 50 anos de carreira. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 3ª (13), 21h30. R$ 200/R$ 700.

Lisa Stansfield

‘All Around The World’, um dos sucessos de Lisa Stansfield, é certeza no repertório de seu show. Espaço das Américas . R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 21/9, 22h. R$ 200/R$ 400.

The Sisters of Mercy

Sem álbum de inéditas desde 1990, a banda inglesa The Sisters of Mercy mata a saudade de seus fãs. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. An- tônio, 4003-1212. 16/9, 22h. R$180/R$350.

2Cellos

Os croatas Luka Sulic e Stjepan Hauser formam o 2Cellos, que mescla música clássica com sonoridades contemporâneas. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 23 e 24/9, 22h. R$230/R$ 1.040

Laura Pausini

A italiana Laura Pausini (foto acima) divulga ‘Simili’ (2015), álbum em que quebra jejum de quatro anos sem inéditas. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Dom. (11), 20h; 2ª (12), 21h30. R$ 90/R$ 650.

Whitesnake

O nome da turnê já diz tudo. Na ‘The Greatest Hits Tour’, o Whitesnake (foto acima) relembra seus grandes clássicos. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 22/9, 21h30; 23/9, 22h. R$ 180/R$ 600.

OUTUBRO

Andrea Bocelli

Após seus dois shows em São Paulo, (foto acima) ainda se apresenta, de graça, em 15/10, no Santuário de Aparecida. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 12 e 13/10, 21h. R$ 600 (12/10, esgotado).

Aerosmith

Quem comprou ingresso comprou. Não há mais entradas disponíveis para o show do Aerosmith, o primeiro por aqui desde 2013. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 15/10, 21h. R$ 260/R$ 680 (esgotado).

Disclosure

O duo inglês de música eletrônica Disclosure tem Sam Smith como colaborador frequente. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 2/10, 21h30. R$ 350/R$ 600.

The Magic Numbers

Com quase 15 anos de carreira, o quarteto indie inglês The Magic Numbers se apresenta pela primeira vez no País fora de um festival. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 16/10, 21h. R$ 110/R$ 360.

Dezarie

A cantora Dezarie é a única atração internacional do festival Reggae Live Station. ‘Love In Your Meditation’ é seu CD mais recente. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 11/10, 23h. R$ 40/R$ 180.

Toots & The Maytals

A banda jamaicana Toots & The Maytals é pioneira do reggae. Em 2004, ganhou o Grammy de melhor álbum do estilo por ‘True Love’ (2004). Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 13/10, 22h30. R$ 140/R$ 160 (esgotado)

Capital Cities

Desde o lançamento da música ‘Safe and Sound’, em 2011, o duo Capital Cities (foto acima) é expoente do indie pop. ‘In a Tidal Wave of Mystery’ (2013) é seu primeiro CD. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 12/10, 21h. R$ 190/R$ 350.

Christopher Cross

Christopher Cross é bastante premiado. Já ganhou cinco Grammys e um Oscar pela música do filme ‘Arthur, o Milionário Sedutor’ (1981). Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 7/10, 22h. R$ 200/R$ 400.

Foals

Após sucessivos adiamentos, os ingleses do Foals finalmente chegam à cidade com a turnê do quarto álbum, ‘What Went Down’ (2015). Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 19/10, 22h30. R$ 160.

Popload Festival

As bandas internacionais Wilco (foto acima), Battles e The Libertines participam do Popload Festival. Urban Stage. R. Voluntários da Pátria, 498, Santana. 8/10, 15h. R$ 500/R$ 700. Inf.: www.poploadfestival.com

Epica

A banda Epica traz pela primeira vez ao Brasil seu Epic Metal Fest, sucesso na Holanda, que reúne nomes do heavy metal. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 15/10, 13h. R$ 220/R$ 270 (1º lote).

Jamie Cullum

O inglês Jamie Cullum (foto acima) é um renovador do jazz. Em seu álbum mais recente, ‘Interlude’ (2014), há composições de Dizzy Gillespie e Ray Charles. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 21/10, 22h. R$ 250/R$ 480.

The Kooks

Representante do britpop, o quarteto The Kooks apresenta músicas de seus quatro álbuns, com destaque para ‘Listen’ (2014). Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 26/10, 21h30.

R$ 200/R$ 600.

NOVEMBRO

Edward Sharpe and The Magnetic Zeros e Courtney Barnett

A banda Edward Sharpe and The Magnetic Zeros e a cantora australiana Courtney Barnett (foto acima) se apresentam em edição do Popload Gig. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 16/11, 19h. R$ 200/R$ 400.

Mariah Carey

Mariah Carey tem como convidado de seu show o trio italiano de pop erudito Il Volo, formado por Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 1/11, 21h. R$ 650/R$ 2.500.

Air

O duo francês Air também participa de edição do Popload Gig. Eles fizeram a trilha do filme ‘As Virgens Suicidas’ (1999). Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 15/11, 22h. R$ 240/R$ 300.

Peppino Di Capri

O romântico cantor Peppino Di Capri vem da Itália para interpretar sucessos como ‘Champagne’ e ‘Roberta’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 10/11, 22h. R$ 200/R$ 450.

Air Supply

Em uma turnê iniciada em 2015, o Air Supply comemora 40 anos de carreira. O duo australiano já vendeu 45 milhões de discos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 16/11, 22h. R$ 180/R$ 360.

Guns N´Roses

Axl Rose, Slash e Duff McKagan estão juntos no Guns N´Roses (foto acima), após 23 anos separados. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 11/11, 21h; 12/11, 21h30. R$ 550/R$ 780 (preço dos ingressos disponíveis).

David Guetta

O DJ David Guetta apresenta set intimista. Mas a animação deve se manter em nível máximo, com hits como ‘I Gotta Feeling’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4/11, 22h. R$ 320/R$ 600.

DEZEMBRO

Black Sabbath

O fim está bem próximo. Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Geezer Butler fazem a turnê mundial de despedida do Black Sabbath, com suas músicas mais marcantes. Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1. 4/12, 20h30. R$ 250/R$ 700.

Peter Hook & The Light

Formado em 2010, o grupo Peter Hook & The Light toca músicas do Joy Division e do New Order, dos quais Hook participou como baixista. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 6/12, 22h. R$ 140/R$ 160.

Simple Plan

‘Taking On for the Team’, lançado este ano, é o quinto álbum do Simple Plan. A banda esteve pela última vez no Brasil em 2012. Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 7/12, 21h30. R$ 200/R$ 450.

Joe Satriani

‘Surfing to Shockwave’ é turnê que comemora os 30 anos de carreira do guitarrista Joe Satriani (foto acima), considerado um dos melhores do mundo. Espaço das A- méricas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 7/12, 21h. R$ 250/R$ 500.

Sum 41

Enquanto prepara o lançamento do álbum ‘13 Voices’, o Sum 41 toca o melhor do repertório construído em 20 anos de estrada. Tropical Butantã. Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 8/12, 19h. R$ 180/R$ 360 (2º lote).

Mos Def

Yasiin Bey, ou Mos Def, pretende se aposentar da música no final deste ano. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 2/12, 23h30. R$ 120 (2º lote).

Garbage

Com onze faixas, ‘Strange Little Birds’ (2016) é o álbum que serve de base para a apresentação do Garbage. Tropical Butantã. Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031- 0393. 10/12, 18h. R$ 200/R$ 500 (1º lote).

Descendents

O punk rock do Descendents, formado em 1978, vem pela primeira vez ao País. Tropical Butantã. Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 2/12, 19h; 3/12, 16h. R$ 160/R$ 200 (3º lote; esgotado para 3/12).

Chris Cornell

Integrante do Audioslave e do Sound Garden, Chris Cornell (foto acima divulga o álbum ‘Higher Truth’ (2015). Citibank Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 11/12, 20h30. R$ 160/R$ 650.