49 casas da cidade participam do Comida di Buteco

A edição do Comida di Buteco deste ano é um pouco diferente. Na intenção de eleger, pela primeira vez, o melhor boteco do País, o evento decidiu não fixar um tema para os petiscos que participam do concurso. É só em junho, após as premiações regionais, que o grande vencedor será escolhido, mas de 15/4 a 15/5, é possível provar as comidinhas das 49 casas paulistanas que participam do concurso.

Confira, a seguir, uma seleção com 15 destaques do roteiro.