Confira a seleção de bares da semana

O Banana Café ressurge com endereço e estilo diferentes. A 300 metros da famosa balada, fechada em 1999, a casa é, agora, um bar-restaurante instalado num casarão antigo com área externa e quintal agradáveis.

O cardápio une pratos principais a petiscos bem preparados. Entre eles estão as batatas fritas trufadas (R$ 18), a ‘Lula Crocante’ (R$ 25,50), anéis fritos servidos com molho tártaro, e os bolinhos de arroz (R$ 18,50, seis unid.).

A carta de drinques é extensa, com coquetéis executados com esmero. O destaque vai para a seção de gins tônicas, na qual figura a ‘Herbal’ (R$ 27), com pepino, manjericão, arruda e grão de zimbro. Experimente também o ‘Hibiscus Ink’ (R$ 26), com vodca de hibisco, graviola, limão siciliano e xarope de açúcar.

Serviço: R. Jeronimo da Veiga, 198, Itaim Bibi, 2613-3005. 11h/1h. 5ª (31), até 17h, fecha hoje (25). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Leporace

Aqui, as garrafas de cerveja de 600 ml (R$ 9,90 a R$ 12,20) são servidas em baldes de alumínio com gelo. Há grelhados, entre eles galeto na brasa (R$ 49). A calabresa recheada com provolone (R$ 46) e o pastel de carne moída com quiabo (R$ 4,80, cada) fazem sucesso. R. Edson, 1.362, Campo Belo, 5044-0948. 16h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/ 23h; 2ª, 16h/23h). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Cc. e Cd.: todos. www.leporace.com.br

Ugue’s

Aberto em 1968, o bar serve uma suculenta feijoada às quartas e sábados (R$ 60, para duas pessoas). Em qualquer dia, no entanto, você pode experimentar a coxinha (R$ 5), que faz jus à boa fama. A cerveja Original custa R$ 11. O hambúrguer do cheese salada (R$ 17) é feito na própria casa. R. Marquês de Itu, 1.018, V. Buarque, 3661-3197. 11h/23h30 (dom. e fer., 11h30/ 18h). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar do Arnesto

O nome do bar é em homenagem à canção de Adoniran Barbosa, o ‘Samba do Arnesto’. A carta lista 504 rótulos de cachaças (R$ 10 a R$ 50, a dose), e há também cervejas como a Norteña). Para comer, peça as coxinhas com molho bechamel (R$ 26, dez unid.). R. Ministro Jesuíno Cardoso, 207, V. Nova Conceição, 3848-9432. 18h/últ. cliente (sáb., 13h/últ. cliente; fecha dom.). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Cc. e Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.bardoarnesto.com.br

CHOPERIAS

Pier 1327

O bar segue a temática marítima, com portas de navio, paredes com mapas e boias. A carta especial de cervejas apresenta 200 rótulos, como a checa 1795 (R$ 31). R. Joaquim Távora, 1.327, V. Mariana, 5539-6213. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/19h; fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Cc. e Cd.: todos. www.pier1327.com.br

HAPPY HOUR

Providência

O lugar é bastante arejado e faz o estilo boteco chique. Na carta de cervejas, há a alemã Franziskaner (R$ 20,90). O bolinho cremoso de mandioca recheado com queijo (R$ 24,90, oito unid.) é uma boa opção. Os bolinhos de arroz, com muçarela, custam R$ 22,90 (oito unid.). R. Dr. Amâncio de Carvalho, 262, V. Mariana, 5084-7282. 11h30/1h. Fecha hoje (25) e 5ª (31). Couv. art.: R$ 8.90 (opcional). Cc. e Cd.: todos.