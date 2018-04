Longa de Lav Diaz inspirado em Dostoievski está entre estreias de cinema da semana

Norte, O Fim da História dá seu tom na primeira cena. Num plano longo e estático, três personagens, entre eles Fabian (Sid Lucero), discutem ética, moral, verdade e leis. A discussão é tão espinhosa quanto o filme – o longa do filipino Lav Diaz, aclamado pela crítica, tem mais de quatro horas de duração, poucos movimentos de câmera e planos demorados.

Diaz se inspira em ‘Crime e Castigo’, do russo Fiodor Dostoievski, para cruzar as vidas de três personagens nas Filipinas. Fabian é um estudante de direito endividado que vive uma crise moral. Ao cometer um crime – que julga, de certa forma, uma boa ação – as consequências caem sobre Joaquin (Archie Alemania) e Eliza (Angeli Bayani), um casal em apuros financeiros muito piores que os de Fabian, de classe média.

Enquanto Fabian vive seu remorso, Joaquin e Eliza sofrem com a miséria e a violência.

Garota Sombria Caminha Pela Noite não é um filme de vampiros qualquer. A moça (Sheila Vand) do título é uma vampira que passa as noites pelas ruas de Bad City, uma cidade fantasma iraniana cheia de delinquentes e criminosos. Seu encontro com Arash (Arash Marandi), devedor de um traficante local, dá início a um romance.

Labirinto de Mentiras se passa na época em que, na Alemanha, os campos de concentração eram tidos como mentiras dos vencedores da Segunda Guerra. No fim da década de 1950, o jovem procurador Johann (Alexander Fehling) começa a desenterrar as atrocidades e mover ações contra autoridades de alta patente do governo alemão.

Sabor da Vida, baseado no romance de Durian Sukegawa e dirigido pela japonesa Naomi Kawase, apresenta Sentaro (Masatoshi Nagase), um homem solitário, dono de uma loja de doces, que contrata a idosa Tokue (Kirin Kiki). A influência da nova funcionária ultrapassa a cozinha: aos poucos, ela muda a visão de vida do protagonista.

OUTRAS ESTREIAS

Hysteria

(Brasil/2015, 71 min.) – Documentário. Dir. Ava Rocha e Evaldo Mocarzel. O documentário acompanha cinco atrizes por estradas de Santa Catarina. Elas encenam a peça homônima, que aborda a figura feminina por meio de personagens internadas num asilo psiquiátrico. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Mia Madre (leia resenha aqui)

(Mia Madre, Itália-França/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Nanni Moretti. Com Margheritta Buy, John

Turturro, Giulia Lazzarini. Margherita é uma cineasta prestes a filmar seu novo trabalho. Enquanto faz os preparativos, lida com o fim de um relacionamento e uma mãe doente e hospitalizada.

Star Wars – O Despertar da Força

(Star Wars: The Force Awakens, EUA/2015, 136 min.) – Ficção Científica. Dir. J.J. Abrams. Com Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. No sétimo episódio da saga de ficção científica americana, criada por George Lucas, a trama se passa 30 anos após a derrota do maléfico Império Galáctico.

