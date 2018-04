Confira seleção de bares e baladas da semana

Após migrar para o espaço da antiga casa de shows Aeroanta, em Pinheiros, o bar Z Carniceria começa a tocar sua programação musical. Hoje (11) é o dia da banda Rock Rocket; no sábado (12), a Aldo, The Band é que se apresenta. Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Hoje (11), 22h;

sáb. (12), 23h. R$ 25/R$ 30. Cc. e Cd.: todos.

Na 4ª (16), a casa noturna Desmanche, inspirada em um desmanche de carros, é inaugurada. A estreia é marcada pela festa ‘Bisca’ – que, até 1h, tem entrada gratuita e rodada dupla de Heineken. DJs como Bispo e Luiz Careca (foto) tocam rock, jazz, funk e carimbó. R. Augusta, 765, Bela Vista, 2924-5083. 4ª (16), 23h59. R$ 15/R$ 25. Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Benjamim

Cheio de mimos, o bar tem uma clientela fiel. Além dos aquecedores, também são distribuídas mantas para quem fica nas mesas externas em dias mais frios. Peça uma Original (R$ 10,60) ou uma Itaipava (R$ 9,60) para acompanhar um dos petiscos mais pedidos, a porção de ‘Pastel Benjamim’ de carne-seca com creme de gorgonzola (R$ 32, oito unid.) ou carne, queijo e alho poró (R$ 32, oito unid.). R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h). Cc. e Cd.: todos. www.benjamimbotequim.com.br

BOTECOS CHIQUES

Bar Birô

O tom nostálgico do bar é reforçado por fotos em preto e branco de Cristina (MG), onde nasceu uma das proprietárias. Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’, com torresmo e mandioca frita, que pode ser trocada por polenta (R$ 39,90). O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 8,40, claro). De 4ª a sábado, há música ao vivo. R. Vergueiro, 1.889, V. Mariana, 5081-4040. 12h/2h (sáb., até 3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 10 (3ª a sáb., a partir das 20h). Cc. e Cd.: todos. www.barbiro.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Coisa Boa

Mais do que a diversidade e o esplendor da carta de cervejas, o que importa aqui é a oportunidade de harmonizar a bebida com petiscos pouco usuais em bares. Entre as opções, há o canapé de carpaccio com folhas de endívia e molho de alcaparras (R$ 34), que pode ser harmonizado com o chope Czechvar (R$ 22, 330 ml). R. Pedroso Alvarenga, 909, Itaim Bibi, 3073-0773. 12h/15h e 18h/1h (sáb., 13h/1h; dom., 15h30/1h). Cc. e Cd.: todos. Estac.: R$ 25.

CHOPERIAS

Chopp Escuro

No local, são servidos, quase 2 mil litros de chope por mês (R$ 7,80 claro; R$ 8,80, black, da Brahma), que acompanha bem a casquinha de siri (R$ 12,90). Para os mais famintos, a pedida é o filé à parmegiana com arroz e fritas (R$ 35,90, para duas pessoas). A carne-seca desfiada ao molho madeira, para duas pessoas, sai por R$ 68,90. R. Marquês Itu, 252, V. Buarque, 3221-0872. 12h/1h30 (6ª e sáb., até 3h). Cc. e Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista: a calabresa de provolone sai por R$ 42,90. Outro quitute irresistível são as coxinhas, que são tão macias que derretem na boca (R$ 25,90; oito unid.). O chope Brahma custa R$ 7,30 (claro) e R$ 8,20 (black). R. Luís Góis, 1.728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h (2ª, até 23h; sáb., 12h30/0h; dom., 15h/23h). Cc. e Cd.: todos. www.legitimobar.com.br

HOTEL

Baretto

Dentro do Hotel Fasano, tem elegantes poltronas de couro vindas da França. Para beber, prove os drinques montados com perfeição. O ‘Dry Martini’ (R$ 47) e o ‘Cosmopolitan’ (R$ 40) são caprichados. Apresentações de banda com piano, baixo e bateria embalam a noite. Para comer, a vitela à milanesa, empanada na farinha de pão de miga (R$ 71), é uma boa pedida. R. Vitório Fasano, 88, Cerq. César, 3896-4160. 19h/3h (6ª, sáb. e fer., 20h/3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 50 (a partir das 21h). Cc. e Cd.: todos. Manobr.: R$ 35. www.fasano.com.br

MÚSICA AO VIVO

Kabul

Samba rock, MPB e pop rock são alguns dos ritmos tocados ao vivo neste bar. O som rola de 3ª a sábado, com discotecagem de vinil na 3ª e o já tradicional jazz da 4ª. As batatas rústicas (R$ 20,90) e os bolinhos de carne-seca e mandioca (R$ 19,90) acompanham bem as cervejas Original (R$ 10,90, de 600 ml) e Stella Artois (R$ 8,90, long neck). O cardápio ainda tem tostex da vovó (R$ 15,90). R. Pedro Taques, 124, Consolação, 2503-2810. 20h/últ. cliente (fecha 2ª e 3ª). Entrada: R$ 10/R$ 30. Cc. e Cd.: todos. Estac.: R$ 10. www.kabul.com.br

PARA COMER

Armazém Veloso

Antes independente (em teoria) do boteco ao lado, as propostas foram unificadas no Armazém Veloso, a nova encarnação do Brasamora. O cardápio agora é o mesmo: tem as famosas coxinhas (R$ 27,60, seis un.), a excelente porção de bolinho de carne (R$ 28; oito un.), as caipirinhas ‘by Souza’, entre as melhores da cidade (a partir de R$ 18, com cachaça), e o chope Brahma (R$ 7). A fila de espera para sentar é bem menor. R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/ 0h30 (sáb., 12h45/0h30; dom., 16h/23h30; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos. www.velosobar.com.br

VARIADOS

Enoteca Decanter

Ao redor de uma mesa de madeira, os clientes podem provar alguns dos 83 rótulos de vinhos selecionados e o rosbife caseiro com toque de azeite trufado (R$ 34), servido em fatias finas. Por meio dos ‘flights’ (R$ 42/R$ 58), é possível degustar três taças de vinhos de uma mesma região. R. Joaquim Floriano, 838, Itaim Bibi, 3073-0500. 12h/21h30 (sáb., 10h/16h; fecha dom. e fer.). Cc. e Cd.: todos. www.decanter.com.br

BALADA

Blaff

DJs como Benjamin Ferreira, Gui Scott e TYV tocam na balada vespertina de house e disco music. Na edição desta semana, há ainda dois convidados especiais, a dupla nova-iorquina Kaviar Disco Club. The Year. R. Mergenthaler, 1.167, V. Leopoldina, 3645-1927. Sáb. (12), 15h. R$ 30/R$ 50. Cc. e Cd.: todos.

Boiler Blum

O coletivo Blum comemora dois anos de existência na balada realizada hoje (11), em local secreto, a ser revelado na página do evento. No line-up, que move a pista ao som de house e techno, está o DJ argentino Julixo, além de nomes como Dunwich, Niketa, Temperini, Salisme, Amanda Mussi e Erica Alves. Local revelado

pelo link: bit.ly/boilerblum. Hoje (11), 23h30. R$ 25/R$ 35. Cc. e Cd.: todos.

Mundo Pensante

O aniversário de três anos do espaço cultural na região do Bexiga tem apresentação de KL Jay com a banda Coisa Fina, mesclando hip hop e jazz. Feira de vinil, bazar e sets de DJs como Papaleo e Madruga compõem a festa. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 825, Bela Vis- ta, 5082-2657. Hoje (11), 22h. R$ 15/ R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Odd

A festa de música eletrônica é realizada em uma antiga estação de trens. Além de DJs como Marcio Vermelho e Davis, a balada recebe um set do alemão Marcus Worgull. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Dom. (13), 15h. R$ 25/R$ 35. Cc. e Cd.: M e V. Inf.: bit.ly/oddud