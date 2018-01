Confira seleção de bares e baladas da semana

A ideia de servir vinhos a preços baratos e em ambiente informal parece conduzir o Canaille. Com uma ampla oferta de rótulos, o bar dos empresários Marina Bertolucci e Frederic Laplace valoriza as opções em taça – com valores que variam entre R$ 10 e R$ 20. Mas a proposta, sedutora a princípio, nem sempre se realiza a contento.

Foram necessárias duas visitas da reportagem para avaliar o estabelecimento. Na primeira, alguns dos itens prometidos no cardápio não estavam disponíveis. Também faltou agilidade ao serviço, que parecia atrapalhado ao lidar com a casa cheia. Em uma segunda tentativa foi possível provar as comidinhas de inspiração francesa, entre elas as croquetas de brie com geleia de manga (R$ 18) e o tartar de boeuf com batatas rústicas (R$ 32) – que podiam ser menos oleosas.

Na ala de vinhos, é preciso estar atento para não ‘comprar gato por lebre’. O vinho da casa, o tinto francês San Saturnin (R$ 10, a taça), chegou à mesa impróprio para o consumo. Foi substituído. Mas continuou a não empolgar. Por apenas R$ 2 a mais, o merlot chileno Mancura é bastante superior.

Também vale a pena prestar atenção nos produtores brasileiros, que têm lugar de destaque no cardápio. A taça do rosé Vinhética sai por R$ 15, e a do espumante Guatambu por R$ 18. Maria Eugênia de

Menezes

Serviço: R. Cristiano Viana, 390, Pinheiros, 3898-3102. 12h/15h e 18h/0h (sáb., 12h/0h; 2ª, 12h/15h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

Em seus 25 anos, a Mercearia São Roque já perdeu as contas de quantos drinques ou petiscos saíram da cozinha. Entre as sugestões da casa estão o clássico coquetel Negroni (R$ 22,60) e a porção ‘Divino São Roque’ (R$ 31,10; foto), que leva minipão italiano recheado com calabresa temperada. R. Amauri, 35, Itaim Bibi, 3062-2612. 12h/1h. Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Portella Bar

A casa tem sotaque e tempero nordestinos. Os pequenos folhados com recheio de mortadela, pistache e requeijão (R$ 41,90, 8 unid.) são uma boa antes da moqueca de cação com camarão (R$ 69,90). Se ainda precisar de reforço para abrir o apetite, a batida ‘Portella’ com coco, leite condensado e vodca (R$ 19,90) dá conta do recado. R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 61, Bela Vista, 3262-2794. 17h/0h15 (sáb., 12h/22h50; dom. e fer., 12h/18h50). Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.portellabar.com.br

BOTECOS CHIQUES

Vianna

Ocupa a mesma construção dos finados restaurantes Tasca e Flores. Como bar, a casa se mostra muito mais aconchegante. O chope Brahma custa R$ 6,90. Há bons petiscos na cozinha, como a porção de croquete de pernil (R$ 26,90, nove unid.). O caldo de feijão, com carne-seca desfiada e acompanhado de torradas de pão italiano no azeite (R$ 20,90), é delicioso. R. Cristiano Viana, 315, Pinheiros, 3082-8228. 18h/2h (sáb., 12h/2h; fer., 12h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CACHAÇA

Barnabé

Da mesma família Almeida que criou o Mocotó, o bar também tem cardápio nordestino. O baião de dois individual custa R$ 17,50 (peq.) e R$ 24,90 (médio), enquanto o escondidinho de carne-seca sai por R$ 23,90. Para comer com os amigos, há a porção de carne de sol com mandioca (R$ 39,90). As cervejas são de 600 ml (R$ 9,90, Original e Serra Malte, Skol e Itaipava). R. Comandante Eduardo de Oliveira, 147, Pq. Edu Chaves, 2242-2435. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom. e fer., até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.

barnaberestaurante.com.br

CERVEJAS ESPECIAIS

Empório Sagarana

Criado em 2009 para ser um empório, se tornou bar após três meses de existência. Quem passa por lá também pode escolher entre doces artesanais, além de 150 rótulos de cervejas e 400 de cachaças que podem ser levados para casa. Um dos destaques é a cachaça mineira Severina do Popote (R$ 10, a dose). Para acompanhá-las, prove a bruschetta de queijo de cabra boursin com tomate sweet grape

(R$ 28, quatro unid.). R. Marco Aurélio, 883, V. Romana, 3539-6560. 17h/0h (5ª a sáb., 17h/1h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.emporiosagarana.com.br

CHOPERIAS

Paróquia

O bar tem uma chopeira de glicol que fica recoberta por uma fina camada de gelo. Dela, sai o chope Brahma (R$ 7,70, claro; R$ 9,10, black). Para acompanhar, há uma seleção de frutos do mar, a ‘Santa Ceia’ (R$ 110, para três pessoas), além dos bolinhos de salame com queijo meia cura (R$ 32, nove unid.). R. Joaquim Távora, 1.139, V. Mariana, 5572-7071/236. 17h/ 1h (Sáb. e dom. 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.paroquiabar.com.br

DRINQUES

Número

O bar tem projeto de Isay Weinfeld e drinques preparados por Derivan de Souza. Jovens vão à casa para bater papo e tomar o ‘Número’ (R$ 36), que leva saquê, cranberry, tangerina e licor Cointreau. Para petiscar, há crostini de atum trufado com broto de beterraba (R$ 35). Antes de ir, lembre-se de fazer reserva. R. da Consolação, 3.585, Cerq. César, 3061-3995. 19h/últ. cliente. (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

SubAstor

Com ambiente inspirado na década de 40, o SubAstor fica no subsolo do Bar Astor. Lá, são servidos drinques como o ‘Jeri com Arara’ (R$ 30), de rum Guadalupe, mangaba, abacaxi, água de coco e malva. Entre os petiscos, a sugestão é a porção de ‘Carpaccio Rolê’, de filé mignon com azeitonas gregas, queijo parmesão e azeite trufado (R$ 26). R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 18h/3h (6ª e sáb., até 4h; dom. 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.subarastor.com.br

HAPPY HOUR

La Maison Est Tombée

Instalado na esquina que já foi do La Cocagne, a casa tem serviço azeitado e homenageia o passado no cardápio, que brinca com expressões afrancesadas. Prefira as mesinhas da calçada e peça o ‘Yeamangin’ (R$ 26), com gim, manjericão e limão-siciliano. Para comer, prove o ‘Tentáculo de Polvo’ (R$ 79). R. Jerônimo da Veiga, 358, Itaim Bibi, 3071-2926. 12h/1h (dom. e 2ª até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 23. www.lamaisontombe.com.br

Veríssimo

A decoração é dedicada ao escritor Luis Fernando Veríssimo, com caricaturas e ampliações de 48 capas de livros nas paredes. A saborosa porção de bolinho de mandioca com camarão e as ‘Asinhas do Avesso’, asas de frango com recheio de mandioquinha, bacon e parmesão custam R$ 36 (8 unid.). Para beber, fique com o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 10 black) ou Stella Artois (R$ 10). R. Flórida, 1.488, Brooklin, 5506-6748. 12h/1h. Couv. art.: R$ 10 (sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 18. www.verissimobar.com.br

JOGOS

Dona Mathilde

Este snooker bar é um pouco diferente: não tem aquele clima de inferninho e de escuridão típico. É bem iluminado e frequentado até por turmas de casais. O chope de marca própria (R$ 9, 300 ml) tem promoção durante a semana. Para acompanhá-lo, escolha os sanduíches montados na baguete de parmesão ou no pão francês (de R$ 16 a R$ 34). A hora de jogo custa R$ 24. Av. Pompéia, 1.415, Pompeia, 3672-4204. 14h/6h. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 15. www.donamathilde.com.br

PARA COMER

Bar do Betinho

Fundado em 1952, o bar está na quarta geração da família. Segundo o Betinho, foram necessários quatro anos testando receitas para que a feijoada chegasse ao sabor ideal. Servida às quartas (R$ 36,50, individual; R$ 56,50, para duas pessoas) e aos sábados (R$ 44,90 individual; R$ 62, para duas pessoas), a cumbuca leva sete tipos de carne suína, e é acompanhada de arroz, couve, bisteca de porco, torresmo, farofa, molho apimentado, laranja e batida (esta somente aos sábados). Para acompanhá-la, peça uma garrafa da cerveja Heineken (R$ 10). R. Wisard, 264, V. Madalena, 3813-4037. 11h30/15h (sáb., 12h30/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardobetinho.com.br

Maria Lima

O bar atrai frequentadores em busca do carpaccio de carne (R$ 31,50). Durante o happy hour, a mais pedida é a porção de pastéis mistos de carne-seca com catupiry, de calabresa moída com abobrinha, de queijo e de palmito (R$ 27,80), que vai bem com as garrafas de Serra Malte (R$11,80) ou Norteña (R$ 20,60), servidas sempre em baldes com gelo. R. Carlos Weber, 1.490, V. Leopoldina, 3645-0932. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 10.

PUB

O’Malley’s

Com duas década de vida, a casa costuma receber gringos e é local ideal para se esbaldar com chope Heineken (R$ 13, a pint). Boas opções são o hambúrguer ‘Little Monster’ (a partir de R$ 24) acompanhado de alface, tomate e saladinha de repolho e fritas. Há música ao vivo a partir das 22h30. Al. Itu, 1.529, Cerq. César, 3086-0780. 12h/4h (6ª e sáb., 12h/5h). R$ 10/R$40 (saindo após as 22h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.omalleysbar.net

VARIADOS

Bar Brahma Aeroclube

Situado no Campo de Marte, é primeira filial do afamado bar do Centro. O lugar mais disputado é o deque, com vista para o pátio das aeronaves. O cardápio sugere petiscos como a porção de bolinhos de bacalhau (R$ 28,90, quatro unid.) e a porção de pasteizinhos de queijo, carne e palmito (R$ 36,90, oito unid.), que fazem tabelinha com o chope da casa (R$ 7,20, o claro; R$ 8,90 o black). Av. Olavo Fontoura, 650, Santana, 2089-1127. 8h/1h (6ª e sáb., até últ. cliente; dom., 7h/21h). Couv. art.: R$ 10/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr. R$20. www.barbrahmaaeroclube.com

Dedo de Moça

Inaugurada em 2005, a casa se destaca pela variedade de pimentas usadas nos pratos e pelas, cachaças de várias regiões brasileiras. A ‘Costela Capa do Cafu’ (R$ 57,30, para dois), mini costela no bafo recheada com alho poró, bacon e calabresa, é um dos pratos mais pedidos. Outra boa opção é a calabresa recheada com provolone e molho de maracujá (R$ 48,10). R. João de Sousa Dias, 254, Campo Belo, 5096-0508. 15h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardedodemoca.com

BALADA

Dead Celebrities

A The Year, casa recém-aberta na Vila Leopoldina, realiza uma festa de Halloween que homenageia celebridades mortas – inspiração para as fantasias, hoje (30). Nas pistas do clube, house, techno, funk e soul, discotecados por Millos Kaiser, Trepanado, Caio Baronti e Alistair Gillespie, entre outros. The Year. R. Mergenthaler, 1.167, V. Leopoldina, 3645-1927. Hoje (30), 23h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos. www.theyear.com.br

Dia de Los Muertos

A festa mexicana que celebra os mortos é realizada na Chopperia Macadâmia hoje (30). A balada

terá decoração, fantasia e bebidas típicas como michelada, com dose dupla de tequila até 1h. A discotecagem fica por conta dos DJs Pancho Valdez, Piti Vaccari e Tahira, que tocam de música brasileira a hip hop latino, passando por salsa e merengue. Macadâmia Chopperia. R. Pedroso, 628, Bela Vista, 3262-2506. Hoje (30), 22h. R$ 25/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival da Despatriarcalização

A balada, realizada de graça no sábado (31), recebe o Ônibus Hacker, que fará oficinas de hacking. A pista, embaixo do pórtico desenhado por Paulo Mendes da Rocha, é movida pela música eletrônica dos DJs Fractal Mood, Bmind e Temperini, entre outros. Praça do Patriarca, s/n, Sé, metrô Anhangabaú. Sáb. (31), 17h. Grátis. Inf.: http://bit.ly/despatri

Rave Gótica

A festa carioca passa a ser realizada na cidade a partir hoje (30) com a edição ‘A Iniciação’, no 355. A música fica a cargo dos Djs Salisme, Sahyd, Patricinha Mentiroza e Pejana Rebu, entre outros, que tocam ritmos como africanidades, techno, house e música árabe. Góticos caracterizados pagam menos para entrar (R$ 20). 355. R. Bento Freitas, 355, Centro. Hoje (30), 23h59. R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: http://bit.ly/ravegotik