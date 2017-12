30 opções de café da manhã para repor as energias no feriado

Colaboração de André Carmona

Você pode querer pular carnaval, ou só curtir a cidade mais vazia. Acordar bem tarde, ou sair da cama cedo para aproveitar os dias de folga. Em todo caso, tomar um bom café da manhã, sem pressa, cai bem no feriado. Por isso, selecionamos 30 opções de bufê, brunch, combos (já definidos ou que podem ser montados por você), além de hotéis e padarias 24h.

BUFÊ E BRUNCH

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Para receber os foliões, o Empório Santa Maria estende o bufê que serve nos fins de semana (8h/13h; R$ 49,90), com tortas, frutas, bolos e quiches, também para a 2ª (8) e a 3ª (9) de carnaval. Av Cidade Jardim, 790, Itaim Bibi, 3706-5211. 8h/22h (dom. e fer., até 21h).

+ A Confeitaria Paris serve um farto bufê (sáb. e dom., 7h/12h; R$ 27,90, por pessoa) com pães brancos e integrais, brioches, quiches, bolos, rabanada, compotas e um delicioso brigadeiro de colher, para comer com frutas. R. Vaz Muniz, 776, Jd. França, 2203-1755. 6h/23h30.

Foto: divulgação

+ O agradável empório e café Daya & Ture monta seu bufê aos sábados, das 9h às 12h (R$ 35,90; foto), com tapioca, waffle, bolos e pães – sem glúten ou lactose. R. Dr. Mário Ferraz, 503, Itaim Bibi, 3078-4420. 8h/20h (sáb., 9h/17h; fecha dom. e fer.). Fecha 2ª (8).

+ Servido aos fins de semana e feriados até as 14h, o bufê de café da manhã da Pain et Chocolat (R$ 42,90) é composto por cem itens diferentes, como tapiocas, bolos, pães e sucos. R. Canário, 1.301, Moema, 5094-0550. 9h/21h (sáb., dom. e fer., 8h30/20h; fecha 2ª).

+ A Klabin Empório dos Pães é uma padaria clássica. Mas é no bufê (diariamente, 7h/11h; R$ 33,90, por pessoa) que ela se destaca. Entre as opções, há mini salgados, cereais, frios e pães. R. Rousseau, 34, Chác. Klabin, 5572-1977. 6h/23h (6ª, sáb., dom. e fer., 6h/0h).

+ No brunch do P.J. Clarke’s (R$ 64,90), itens típicos do café da manhã, como frutas e pães, convivem com saladas, salmão defumado e panquecas, servidas com maple ou calda de frutas vermelhas. R. Dr. Mário Ferraz, 568, Itaim Bibi, 3078-2965. 12h/15h e 18h/23h30 (6ª, 12h/1h; sáb., 10h/1h; dom., 10h/23h30; 2ª, 12h/15h).

+ No Kontanz, a refeição em clima familiar é recheada de especialidades alemãs, como strudel, cucas, waffles, pães, frutas, frios, panquecas e até picles (sáb. e dom., 9h/12h30; R$ 34). Av. Aratãs, 713, Moema, 5041-0969. 12h/1h (dom., até 18h).

+ A rede Le Pain Quotidien serve a qualquer hora itens como o ‘Waffle de Liège’ (R$ 18,50), com frutas vermelhas e calda, e brunch individual (R$ 53,90), com brie, presunto cru, ovo e pães. R. Wisard, 138, V. Madalena, 3031-6977. 7h/21h (dom. e fer., 8h/20h).

+ A panqueca com frutas e xarope, bacon ou linguiça é uma das opções do brunch do Table, servido na mesa, aos sábados (11h30/18h; R$ 49). A pedida inclui ainda pães, geleias e salada de frutas. Al. Itu, 1.564, Jd. Paulista, 3068-0775. 11h30/0h (6ª e sáb., até 1h; fecha dom.).

+ De inspiração francesa, a intimista Ble’s d’Or conquista os apaixonados por pães, ovos mexidos, mini quiches e croissants com seu brunch (dom. e fer., 8h30/15h; R$ 42, por pessoa). R. Tuim, 653, Moema, 5532-0183, 7h30/20h (sáb., 8h30/20h; dom. e fer., 8h30/18h).

Foto: divulgação

+ O Chez Mom é daqueles lugares em que dá vontade de passar o dia comendo e papeando. Nos fins de semana e feriados, leva à mesa um brunch caprichado (R$ 38,90; foto), que dá até para dividir. R. Wisard, 568, V. Madalena, 3816-2257. 8h/20h (sáb., até 19h; dom. e fer., até 17h). Fecha 2ª (8).

+ Para quem quiser se fartar dos ótimos pães, tortas e bolos da PÃO – Padaria Artesanal Orgânica, a unidade da Vila Nova Conceição arma seu brunch nos fins de semana e feriados, até as 13h (R$ 47,80). R. Domingos Leme, 284, 4563-2116. 8h30/20h (dom. e fer., até 16h).

+ Decoração rústica, ingredientes orgânicos e um belo jardim: a Miolo é um oásis em meio à cidade. A dica é compartilhar o brunch (9h/15h; R$ 62), que vem à mesa com cesta de pães, geleia, ovos e sucos. Av. Sen. José Ermírio de Moraes, 1.400, Tremembé, 2204-0701. 9h/20h.

COMBOS

+ Na Julice Boulangère, dá para pinçar os quitutes preferidos no cardápio ou optar pelo ‘Complet’ (R$ 52,10), um combinado com duas fatias de pão da casa na chapa, geleias artesanais, manteiga, omelete com muçarela, fruta e bebida. R. Deputado Lacerda Franco, 536, Pinheiros, 3097-9162. 8h30/20h (dom., até 14h).

+ Na Lilóri, nada de soja, glúten ou lactose. A cesta de pães (R$ 22) acompanha um creme de linhaça. Já o cappuccino (R$ 6,90) tem leite de amêndoas e café orgânico. R. Peixoto Gomide, 1.486, Jd. Paulista, 3068-8061. 8h/20h (sáb., 9h/19h; dom., 9h/16h; fer., 9h/17h; fecha 2ª).

Foto: divulgação

+ Que tal começar o dia com este ovo no pão de miga e presunto artesanal (R$ 19)? No Las Chicas, essa opção está na ‘Bandeja 3’, composta ainda de iogurte com mel e frutas frescas, bolo do dia, suco de tangerina e cappuccino (R$ 34; foto). R. Oscar Freire, 1.607, Pinheiros, 3063-0533. 9h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., até 18h).

+ No Lá da Venda, a chef Helô Bacellar criou o bom-bocado de queijo da Serra da Canastra e mandioca (R$ 8). Para acompanhar, peça o café coado (R$ 6,70). R. Harmonia, 161, V. Madalena, 3037-7702. 11h/19h (sáb., 10h/19h; dom. e fer., 10h/17h30; fecha 2ª). Fecha 3ª (9).

+ Inspirado nas boulangeries francesas, o Sarrasin lança seu menu de café, no Shopping Vila Olímpia. Se o apetite for grande, vá de combo ‘3’, com bebida quente, suco, croissant misto e salada de frutas (R$ 23,70). R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 4119-1655. 8h/23h (dom., até 22h).

+ Fundada em 1938, a Padaria Santa Branca tem boas opções tradicionais, como salada de frutas (R$ 15,50), baguete de parmesão na chapa com manteiga e requeijão (R$ 6,90), e iogurte batido com morango e aveia (R$ 9). R. Siqueira Bueno, 2.045, Mooca, 2605-8562. 6h/23h.

+ A Mr. Baker traz dos EUA um novo café: o Bullet Proof (R$ 18,50), com manteiga e óleo de coco orgânico. Para acompanhar, um bom pão na chapa (R$ 8,50). R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h30 (dom., 8h/23h30; 2ª, até 20h).

+ Com referências ao ciclismo, o King of The Fork tem opções de combos, a exemplo do ‘2’ (R$ 29): iogurte com granola artesanal, waffle e cappuccino. R. Artur de Azevedo, 1.317, Pinheiros. 10h/20h (sáb., 9h/18h; fecha dom.). Fecha 2ª (8) e 3ª (9).

+ É sempre um dilema escolher o que comer na Santo Pão. Durante o carnaval, terá o ‘Homemade Breakfast’, com suco detox, ovos mexidos com torradas, croissant e geleia (R$ 34). R. Pe. João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594. 8h/22h (dom., até 21h).

HOTÉIS

+ Com pães feitos na casa, ovos preparados a gosto, rabanada e muffins fresquinhos, entre outros quitutes e bebidas, a opção mais variada de café no Emiliano custa R$ 75 (6h/11h). Também dá para pedir itens à parte, como os ‘Ovos Beneditinos’ (R$ 29). R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista, 3068-4390. 12h/15h e 19h/0h.

+ O Maksoud Plaza tem um dos cafés mais tradicionais da cidade. Montado diariamente no salão da Brasserie Bela Vista, inclui frios, queijos, frutas, iogurtes, pratos quentes ao estilo americano, sucos, cereais, cafés e uma seleção de pães (6h/10h30; sáb. e dom., até 11h; R$ 50). Al. Campinas, 150, Bela Vista, 3145-8000. 6h/0h.

Foto: divulgação

+ Não precisa ser hóspede para desfrutar do café do Grand Hyatt, servido no salão do restaurante C-Cultura Caseira. Há sugestões à la carte, como panquecas (R$ 21; foto), e um bufê primoroso (6h30/10h30; sáb. e dom., até 11h; R$ 75). Av. das Nações Unidas, Itaim Bibi, 13.301, 2838-3203. 12h/0h.

24 HORAS

+ A St. Etienne foi ao Sul do País buscar inspiração para o seu bufê colonial (sáb., dom. e fer., 7h/12h; R$ 36,80, por pessoa), que inclui mais de 40 itens, como frios, pães e bolos. Das 12h às 16h, o bufê vira um brunch (R$ 42,90, por pessoa) e ganha massas e grelhados. Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2.555, Pinheiros. 24h.

+ Além da ampla oferta de pães, frios, doces e frutas, no bufê da Dona Deôla (sáb., dom. e fer., 7h/14h; R$ 32,50), vale conferir as panquecas feitas na hora. R. Joaquim Floriano, 1.095, Itaim Bibi, 3213-7581. 24h (dom., até 22h; 2ª, a partir das 6h30).

+ A Pão de Ló tem opções para todos os gostos, do bufê (sáb., dom. e fer., 7h/15h; R$ 35,90) aos combos. Uma boa pedida é o ‘Boteco’ (R$ 8,50): pão na chapa com manteiga e pingado com leite vaporizado. R. São Carlos do Pinhal, 451, Bela Vista, 3288-2949. 24h (fecha 2ª).

+ Aberta desde 1984, A Lareira tem uma ilha de pães no centro do salão. A casa segue o modelo à la carte – a baguete com parmesão na chapa (R$ 9,40) e o Ovomaltine batido (R$ 6,20) estão entre as sugestões da casa. Av. Dep. Emílio Carlos, 718, Freguesia do Ó, 2858-4400. 24h.

Foto: divulgação

+ Tapioca, waffle com mel e até uma cascata de chocolate para banhar os espetos de frutas estão no brunch da Villa Grano (sáb., dom. e fer., 7h/12h; R$ 49,90; foto). Além, claro, dos indefectíveis ovos mexidos, bacon, salsicha e panquecas. Já no menu, há boas opções para qualquer hora. R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h.