2ª Jornada do Patrimônio leva programação a mais de cem imóveis históricos de SP

Neste fim de semana, mais de cem imóveis históricos de São Paulo serão abertos ao público durante a 2ª edição da Jornada do Patrimônio. A programação – toda gratuita – reúne ainda palestras, oficinas, passeios e eventos culturais. Há algumas novidades este ano. Em oito institutos do Museu da Cidade, vitrines exibem peças antigas do local, como fragmentos de cerâmicas do século 17 na Casa da Imagem (R. Roberto Símonsen, 136-B, Centro). Uma parceria com o Sesc também organiza roteiros que abordam a expansão da capital. A seguir, você confere alguns destaques. Para a programação completa, acesse bit.ly/jpatrimonio.

IMÓVEIS ABERTOS

Foto: divulgação

+ O arquiteto João Artacho Jurado foi responsável por alguns dos prédios residenciais da região central. Um deles é o Edifício Apracs (acima), da década de 1950. Haverá uma visita guiada nele, mas é preciso se inscrever por e-mail (preserveartacho@gmail.com). Av. Higienópolis, 578, Higienópolis. Dom. (28), 14h30.

+ Nos Campos Elísios, um casarão de 1914 serviu de residência para o Coronel Juliano de Almeida, famoso criador de cavalos da época. O local já foi delegacia e cortiço. Restaurado, pertence à empresa Porto Seguro e estará aberto. R. Guaianases, 1.239, Campos Elísios. Sáb. (27), 10h/ 18h; dom. (28), 10h/16h.

+ A sede da Sociedade Beneficente União Fraterna, na região da Lapa, ainda guarda traços luxuosos da época de sua construção, nos anos 1930. Para saber mais sobre o passado do edifício, que inclui famosos bailes, visitas guiadas percorrerão o espaço. R. Guaicurus, 59, Água Branca. Sáb. (27), 9h/16h.

+ A atual sede paulista do Iphan é um charmoso e arborizado casarão em Santa Cecília, que pertenceu a dona Sebastiana de Sousa Queirós, nos anos 1920. Além das visitas ao local, o espaço também recebe uma programação de palestras no fim de semana. Av. Angélica, 626, S. Cecília. Sáb. (27) e dom. (28), 10h/17h.

ROTEIROS TEMÁTICOS

Foto: divulgação

+ O passeio pela Estrada de Ferro Perus Pirapora – inaugurada em 1914 e em processo de restauração desde 2001 – tem percurso de 10 km a pé e de maria-fumaça. O ponto de partida para o Ferrotrekking E.F.P.P. será a estação Perus da CPTM. Inscrições até hoje (26), pelo e-mail: contato@tourjundiahy.com.br. Dom. (28), 10h.

+ Novidade na programação, os roteiros do Sesc apresentam os caminhos que levaram à origem da cidade. ‘A Chegada em São Paulo – Caminho de Santos’ mostrará o trajeto aberto pelos índios e percorrido pelos jesuítas para fundar os primeiros aldeamentos. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822. Sáb. (27), 9h.

+ O Edifício Triângulo (R. José Bonifácio, 24, Sé) será o ponto de encontro para o passeio Oscar, no Centro. No Centro, Oscar – que mostrará diferentes obras de Oscar Niemeyer, como o Edifício Montreal e o emblemático Copan. Inscrições pelo e-mail: andre-g silva@hotmail.com. Sáb. (27), 9h/14h.

ATRAÇÕES CULTURAIS

+ Filho de Moraes Moreira, Davi Moraes encerra a programação. No ano passado, o músico lançou o álbum ‘Nossa Parceria’ (2015), primeiro trabalho ao lado do pai, tendo composições como ‘Quando Acaba o Carnaval’. Cobertura do Edifício Martinelli. R. São Bento, 405. Centro. Dom. (28), 17h.

+ Na festa A Intrusa, Guto Lacaz e Antônio Cabral fazem repente. Há ainda o debate ‘Silêncio, Ruído, Vigília e Esquecimento’, com Sergio Fingermann, Luiz Armando Bagolin e Verônica Stigger. O filósofo Vladimir Safatle discoteca. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro. Sáb. (27), 23h30

+ No Cemitério da Consolação, são duas atrações. Sábado (27), às 21h, há visita teatralizada, com o grupo Lendas Tour, por túmulos de personalidades (50 lug.; retirar ingresso 30 min. antes). Domingo (28), tem contação de histórias para adultos, que inclui textos de Allan Poe (10h, 13h, 16h e 19h). R. da Consolação, 1.660.