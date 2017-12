2ª edição do Goût de France celebra a cozinha francesa ao redor do mundo

Foto: Zé Carlos Barretta/divulgação

Em sua 2ª edição, o evento Goût de France será celebrado em mais de mil restaurantes franceses ao redor do mundo, com um jantar especial servido na próxima 2ª (21).

No Parigi Bistrot , o cardápio (R$ 223) inclui roast beef com crosta de mostarda (foto), coxa de pato confitada ao molho de pimentas verdes e batata rústica e, de sobremesa, éclair de chocolate com sorvete de creme.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Le Vin Bistrô também prepara menu especial para a ocasião, com pato de panela e petit gâteau, por R$ 138.

Com cardápio assinado pelo chef francês Erick Jacquin, o Le Bife servirá o jantar, por R$ 140, incluindo aperitivos e canapés, entradas, prato principal e sobremesa. Entre as opções, há salmão marinado e chantilly com ervas frescas e blinis. Para encerrar a refeição, a casa fará uma sobremesa com chocolate.

Parigi Bistrot. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3198-9440.

Le Vin Bistrô. Al. Tietê, 184, Jd. Paulista, 3081-3924.

Le Bife. R. Pedroso Alvarenga, 1.088, Itaim Bibi, 4324-0783.