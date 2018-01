Doces em série na Panda Sweetie

Fotos: Victor Marim/divulgação

Faz um mês que a Panda Sweetie entrou para o circuito de Pinheiros como alternativa para aplacar a vontade de um doce ou lanche rápido. Misto de café e doceria, a lojinha é a primeira de uma rede de franquias, com serviço informal e cardápio simplificado. Entre as opções, há lanches na baguete de pão de queijo, paletas e petit gâteau. O que varia são os sabores.

O pão de queijo ‘tamanho família’ pode vir com bacon e catupiry; tomate seco com muçarela de búfala (R$ 9,90, cada); ou queijo fresco com peito de peru (R$ 8,90).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Servido com sorvete de creme ou chocolate, o petit gâteau tem as versões chocolate, doce de leite, Nutella e goiaba (R$ 8,90, cada). Recheadas ou cremosas, as paletas custam R$ 8. Para aquecer, vá de ‘submarino’ de chocolate (R$ 6).

ONDE: R. Francisco Leitão, 285, Pinheiros, 4102-9922.

QUANDO: 9h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.