'Sala Especial' tem proposta de bar compartilhável

Na Sala Especial, bar aberto há uma semana, a intenção é que o espaço e a comida sejam compartilhados de forma despojada. Sem talheres, come-se com as mãos.

A ideia, porém, enfrenta obstáculos na prática. Embora ‘compartilhável’, o cardápio tem preços ‘salgados’ e porções diminutas: caso dos bolinhos de risoto de bacalhau (R$ 48) e da muçarela de búfala (R$ 28). Na casa de decoração kitsch, predominam pufes e sofás, mas, em dias cheios, eles prejudicam a circulação.

Há drinques que o cliente monta com o bartender, caso do ‘Magic Flower’ (R$ 32), cujos ingredientes – gim e frutas cítricas – podem ser dosados a gosto. Se vários da mesa pedem a mesma bebida, como o ‘Wasabi Apple Sour’ (R$ 32), com saquê e raiz forte, ela pode ser servida numa jarra. Rafael Abreu