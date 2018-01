25 dicas de restaurantes e rotisserias paulistanas para o almoço de Dia das Mães

Confira uma seleção de pratos e menus especiais para o almoço de Dia das Mães

Foto: Cristiano Lopes

Com mesas disputadas em meio ao jardim com bananeiras e jabuticabeiras, o Capim Santo vai servir seu tradicional bufê (R$ 96), com direito a várias estações: saladas; carnes, aves e peixes; massas e tapiocas feitas na hora; e sobremesas. Uma das receitas para a data será o nhoque de batata-roxa e frutos do mar (foto). Al. Ministro Rocha Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500. Dom., 12h/17h.

Para o almoço no Mangiare, o chef Pablo Inca vai servir um menu especial em três etapas (R$ 96), com salada de espinafre, avocado e tangerina; camarões assados no forno a lenha, com pupunha e agrião; e compota de ameixas com mascarpone artesanal. Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074. Dom., 12h/17h.

A chef Julia Pimenta vai receber as famílias com um brunch caprichado, no Sweet Pimenta, por R$ 89, com um drinque de boas-vindas. Na seleção, estão antepastos, pratos quentes, guarnições e sobremesas – como a torta de limão brulée com frutas vermelhas. R. Dr. Mario Ferraz, 577, Itaim Bibi, 3168-3479. Dom., 11h/17h.

Casa simples e com jeitão caipira, o Arimbá vai levar à mesa a nova criação da chef Angelita Gonzaga, a ‘Paella Campeira’ (R$ 44,50), que será preparada no meio do salão – com arroz, frango, costelinha suína, contrafilé, linguiça e torresmo – e servida com banana-da-terra frita. R. Ministro Ferreira Alves, 464-B, Perdizes, 3477-7063. Dom., 12h/18h.

Foto: Ricardo D’Angelo

O tartare de cordeiro com batata pont-neuf (R$ 53; foto) é uma das opções de entrada no menu do Cantaloup. Entre os pratos, figura o robalo em crosta de baru e palmito braseado ao molho de tucupi (R$ 91). Para adoçar, uma das pedidas é a torta sacher com damasco, sorvete de pistache e calda de chá earl grey (R$ 30). R. Manoel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3165-3445. Dom., 12h/17h.

O Modi vai celebrar com um brunch servido em sistema de bufê, das 7h às 14h. Sobre a grande mesa, uma seleção de pães, queijos, embutidos, quiches, tortas, bolos e doces, além de pedidas feitas na hora, como omeletes e ovos beneditinos. A refeição sairá por R$ 79 (R$ 130, com bebidas). É necessário fazer reserva. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 93805-8268. Dom., 7h/14h.

No Margot Bistrot, o cardápio em três etapas custará R$ 120, com uma taça de rosé. Mas também será possível pedir os pratos individualmente, como o rolinho de presunto parma com salada, queijo de cabra e pistache (R$ 37); o risoto de pinhão com lula salteada (R$ 66); e a queijadinha com sorvete de baunilha (R$ 22). R. Antônio de Macedo Soares, 1.683, Campo Belo, 2309-9515. Dom., 12h/17h.

Foto: Ilana Lichtenstein

O Tuju abrirá excepcionalmente neste domingo (14), com um menu em cinco fases elaborado pelo chef Ivan Ralston. Para começar, coxinhas e tartar de beterraba com iogurte e caruru verde. Como principais, ‘Arroz Mar e Montanha’ e canelone de pato no tucupi. A torta de chocolate com sorvete de paçoca (foto) encerra com doçura. R. Fradique Coutinho, 1.248, Pinheiros, 2691-5548. Dom., 13h/16h.

O almoço no Buttina vai começar com salada de quinoa com ervilha e tomates frescos, servida com torrada de ervas (R$ 22). Na sequência, a chef italiana Filomena Chiarella sugere pappardelle verde ao molho de cogumelos frescos (R$ 56) e, de sobremesa, cannoli com recheio de ricota, damasco e gotas de chocolate (R$ 22). R. João Moura, 976, Pinheiros, 3083-5991. Dom., 13h/17h.

Foto: Felix Bistrot

Instalado em um casarão, com varanda e área externa com vista para a piscina, o charmoso Felix Bistrot sugere para o Dia das Mães petit camembert empanado com mix de folhas (R$ 36); paillard recheado com espinafre, batatas sautée e cogumelos (R$ 58; foto); e profiteroles de chocolate (R$ 20). R. José Felix de Oliveira, 555, Granja Viana, 4702-3555. Dom., 12h/17h.

As mães que forem almoçar com os filhos no Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar vão ganhar uma caixinha de trufas e um vale de R$ 75 para usar na próxima visita. No cardápio, pedidas como o atum selado com semente de papoula e vinagrete de tomate-cereja (R$ 85). Av. Cidade Jardim, 318, Jd. Paulistano, 3037-7347. Dom., 12h/17h.

Foto: Raphael Criscuolo

Para quem inicia a refeição já pensando na sobremesa, a ‘Trilogia de Chocolate’ (foto) é a aposta do chef Thiago Cerqueira para o almoço em três tempos (R$ 110) do Sympa. A escolha do prato será entre o camarão ao molho bisque com ravióli de abóbora e o miolo de paleta ao molho rôti e batatas. R. Haddock Lobo, 1.002, Jd. Paulista, 3061-2295. Dom., 12h/17h.

Boa pedida para as mães que são fãs do churrasco servido em sistema de rodízio (R$ 132), a rede Fogo de Chão vai presenteá-las neste domingo (14) com um cartão-cortesia, que dará direito a um rodízio completo na próxima visita. Av. dos Bandeirantes, 538, V. Olímpia, 5505-0791. Dom., 12h/22h30.

Foto: Gustavo Delgado

Um dos restaurantes do Eataly, o Brace servirá as criações da chef Ligia Karazawa, como o ‘Gnocchi della Mamma’, com ragu de linguiça e burrata fresca (R$ 58; foto); e a rabanada de focaccia doce, geleia de frutas vermelhas e sorvete de canela (R$ 28). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, 3279-3300. Dom. 12h/23h.

O ravióli recheado com camarões e alho-poró ao molho bisque está no cardápio do brunch à la carte do Ovo e Uva. A refeição (R$ 95) inclui bebidas não alcoólicas e diversos pratos. Outros exemplos são o galeto assado com batatas e polenta, o bacalhau gratinado e o cheesecake com goiabada cascão. R. Mateus Grou, 286, Pinheiros, 3085-3070. Dom., 12h/17h.

No Supra di Mauro Maia, as mães serão presenteadas com uma sobremesa e terão a (doce) missão de escolher entre o semifreddo de café, leite e cerveja e a panna cotta com caramelo de frutas vermelhas. No menu, destacam-se boas massas como o ‘Agnolotti dal Plin in Salsa di Arrosto’ (R$ 66). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 681, Itaim Bibi, 3071-4473. Dom., 12h/16h30.

Foto: Henrique Peron

No simpático Oui, a sobremesa das mães será por conta da casa: mousse de chocolate meio amargo, caramelo e esponja de amendoim (foto). No cardápio do chef Caio Ottoboni, há opções como o arroz de pato, com chips de paio e couve (R$ 52). R. Costa Carvalho, 72, Pinheiros, 3360-4491. Dom., 12h/16h30.

Especialmente para o Dia das Mães, o chef Alain Poletto vai preparar no Bistrot de Paris o filé de pescada amarela com molho demi-glace e bisque de crustáceos, servido com abóbora cozida ao perfume de anis (R$ 76). R. Augusta, 2.542, Jd. Paulista, 3063-1675. Dom., 12h/15h30.

Além de garantir um agradável passeio pelo Largo do Arouche, o almoço no La Casserole também terá um prato para a comemoração: o robalo ao molho bisque, acompanhado de cuscuz de legumes e mix de cogumelos (R$ 74). Lgo. do Arouche, 346, Centro, 3331-6283. Dom., 12h30/17h.

Sob o comando do chef Renato Carioni, o italiano Così vai receber as homenageadas neste domingo (14) com uma receita feita para a ocasião – o namorado em crosta de pistache, acompanhado de camarão e purê de abóbora (R$ 72). R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088. Dom., 12h/17h.

PARA LEVAR

Para adoçar a comemoração, a Confeitaria Marilia Zylbersztajn prepara a nova torta mousse de maracujá com iogurte e glaçagem de hibisco. A casa também sugere um kit com bolinho de mel, chá, geleia de amora e balas de laranja (R$ 80). R. Fradique Coutinho, 942, V. Madalena, 4301-6003. 10h/19h (sáb., até 18h; dom., 11h30/18h).

Foto: Daniel Ganancia

O nhoque de beterraba (R$ 29, 500 g; foto) está na seleção de massas da Pastagrano, que também lança novas receitas para a data – como o ravióli de lombo com laranja; e o ‘Tortelli Abobrie’, de brie com abobrinha assada com bacon e alho frito (R$ 35, 400 g, cada). R. Vanderlei, 1.585, Perdizes, 2538-2751. 9h/19h (dom., até 14h).

As lojas da Mesa III já estão abastecidas com antepastos, massas, molhos, assados e sobremesas. Entre as receitas da chef Ana Soares, tem o cappellacci ao brie, alcachofra e nozes (R$ 49, 500 g) e o pudim de brioche com frutas secas (R$ 85). R. da Prata, 546, Campo Belo, 5041-0756. 9h/19h (sáb., até 16h; dom., até 14h).

Uma das rotisserias mais antigas da cidade, a Bologna elaborou um menu com massas e carnes, que devem ser encomendados com antecedência. Entre as opções, lasanha verde à parmegiana (R$ 71,30) e risoto de camarão (R$ 132), ambos para duas pessoas. R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24h (fecha 2ª, 0h/6h).

Foto: Tadeu Brunelli

No menu da Petit Comité Rotisserie estão o talharim fresco com ragu de carne assada (R$ 125, o quilo) e o rocambole recheado com leite condensado cozido (R$ 80, o quilo; foto). R. Gaivota, 763, Moema, 2359-0771. 11h/19h (sáb., 11h/17h; dom., 10h/14h; 3ª, 12h/19h; fecha 2ª).