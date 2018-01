25 festas juninas para diferentes gostos e estilos

Uma seleção de festas juninas que tomam conta da cidade nas próximas semanas – desde quermesses até baladas

PARA TODA A FAMÍLIA

+ Em sua 6ª edição, o Arraial da Cidade (foto acima) recebe shows de Falamansa, Trio Virgulino e Bicho de Pé. Para os pequenos, há espetáculos infantis e gincanas. E 40 barracas servirão comidas típicas de vários Estados. Jockey Club. R. José Augusto de Queiroz, s/nº, Cidade Jardim, 2161-8300. Sáb. (3) e dom. (4), 10h/23h. R$ 10. Inf.: arraialdacidadesp.com.br

+ A festa junina do espaço Cadê Bebê já é neste sábado (3). Para pais e crianças de até 6 anos, não vão faltar brincadeiras como pescaria e correio elegante. Para entrar no clima, há oficina de pintura no rosto. R. Emanuel Kant, 175 A, Itaim Bibi, 2361-5633. Sáb. (3), 10h/13h. R$ 20.

+ No último verão, o Bexiga ganhou sua ‘praia urbana’, a Pipa-SP. Agora, o espaço, organizado por moradores da região, se une à festa Primavera, Te Amo para promover a Grande Festa Junina do Bixiga. R. Dr. Alfredo Ellis, 198, Bela Vista. 10 e 11/6, 14h/22h. R$ 25/R$ 40. Inf.: bit.ly/GFJBixiga

+ A casa de brincar Mamusca organiza seu Festerê Junino no dia 24/6. Para crianças de até 6 anos, a festa terá brincadeiras temáticas, pistinha de forró e um cardápio assinado pela chef Lara Folster. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. 24/6, 14h/20h. R$ 60 (até 1 ano, grátis).

+ O Clube Esperia monta seu arraial nos dias 24 e 25/6. A programação tem shows de forró e sertanejo, além de praça de alimentação e um espaço para crianças. Av. Santos Dumont, 1.313, Santana, 2223-3300. 24/6, 18h/23h; 25/6, 12h/23h. R$ 20/R$ 30 (associados e até 10 anos, grátis).

+ No São João de Nóis Tudim (foto abaixo), do Centro de Tradições Nordestinas, a trilha sonora é o forró, com shows de Circuladô de Fulô e Os Gonzagas, além de apresentações de quadrilha. Para comer, vários quitutes feitos de milho, como bolo e pamonha. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. 10 a 25/6. Sáb. e dom., 13h/22h. Grátis.

+ O Parque da Água Branca recebe duas festas. Em junho, a da Associação Cultural Provincianos Kochi Brasil conta até com um ‘espaço místico’. Já no dia 2/7 é a vez do arraial do Espaço de Leitura, para as crianças. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 3803-4200. 15 a 18/6, 9h/19h; 2/7, 14h/19h. Grátis.

+ A Festa Junina do Palmeiras, que ocupa o conjunto aquático da sede social, recebe atrações musicais do estilo country. O espaço contará com 25 barracas típicas. R. Palestra Itália, 214, Perdizes, 3874-8177. Sáb., 17h/23h; dom., 17h/22h. R$ 30, sendo R$ 15 consumíveis (até 7 anos e associados, grátis). Até 10/7.

+ A 4ª Grande Festa Junina Vegana mantém a tradição da data, mas traz quitutes sem ingredientes de origem animal. É o caso da canjica com paçoquinha (foto abaixo), feita com leite de amêndoas. Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 83 , V. Mariana. 6ª, 18h/22h; sáb., 13h/22h; dom., 13h/20h. Grátis. Até 2/7. Inf.: bit.ly/fjvegana

+ A Portuguesa terá grandes shows de sertanejo, funk e pagode – como os de Maiara & Maraisa (4/6), Anitta (11/6) e Thiaguinho (25/6). A atração infantil é a dupla Patati Patatá (2/7). R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. Sáb., 19h/2h; dom., 19h/0h (exceto 2/7, a partir das 15h). R$ 60/R$ 80. Até 2/7. Inf.: bit.ly/fjunlusa

FESTAS E BALADAS

+ Na edição junina de seu Baile do Abrava, Tiago Abravanel (foto acima) interpreta canções típicas do período. E ele não está sozinho: a banda de forró Rastapé e Mariana Rios participam da festa. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (3), 22h. R$ 80/R$ 160.

+ A Sociedade Paulista de Cultura de Boteco faz seu primeiro arraial. No Unibes Cultural, oito bares paulistanos apresentam ‘petiscos juninos’, com valores entre R$ 5 e R$ 20. A programação ainda conta com roda de samba comandada pelo bar Traço de União. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré. Sáb. (3), 11h/21h. R$ 25.

+ O Nos Trilhos, na Mooca, prepara seu arraial no dia 17/6. A banda Bicho de Pé é a principal atração, mas a festa também terá discotecagem, passeio de maria-fumaça (R$ 10) e até sessão de filmes. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. 17/6, 11h/22h. R$ 35. Inf. e ingressos: bit.ly/JunTrilhos

+ No Grande Arraial do Centro Cultural Rio Verde, os trios Sinhá Flor e Concreto animam a noite com xaxados e xotes. A festa ocorre em dois palcos e na área externa, onde há um charmoso coreto. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 16/6, 22h. R$ 15/ R$ 30. Ingressos: www.sympla.com.br

+ Na edição deste ano, a festa São Joião (foto acima), promovida pela casa de shows Cine Joia, tem como atração principal o grupo de forró Quarteto na Imenda. Além disso, a noite conta com cinco DJs tocando clássicos da música brasileira. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (3), 23h30. R$ 25/R$ 50.

+ O bloco Bangalafumenga (foto abaixo) agita a Festa de Santo Antônio do Carioca Club. No repertório, canções como ‘Anunciação’, de Alceu Valença, em versão marchinha. Além disso, tem show da banda Xaxado Novo, que também homenageia a música nordestina. Carioca Club. R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. 13/6, 20h. R$ 45/R$ 80.

+ A Festa Julina da Pilantragi promete 12 horas de animação e ecletismo, com apresentações de MC Carol, grupo Coco de Oyá, cortejo de forró, além de DJs. Tudo isso no topo do Shopping Light. Air Rooftop. R. Formosa, 157, metrô Anhangabaú. 22/7, 18h. R$ 40. Inf.: bit.ly/fjpilantra

+ No Arraiá O Grande Encontro do Forró, o grupo Turma do Funil toca músicas clássicas do projeto encabeçado por Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Zé Ramalho. R. Cunha Gago, 678, Pinheiros. 9/6, 23h. R$ 15/R$ 20. Inf: bit.ly/gejunino

+ A festa Farraial Sertanejo reúne duplas atuais do gênero, como Henrique & Juliano e Maiara & Maraisa. Comidas típicas e brincadeiras completam o evento. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 8/7, 17h. R$ 45/R$ 500. Inf.: 3486-9606. Ingressos: bit.ly/farraial2017

+ A Calefação Tropicaos faz seu 1º Baile do Quentão no dia 17/6. A festa será na Casa da Luz, com discotecagem de ritmos juninos e um show da banda Acabocaria, que vai chamar o público para a quadrilha. R. Mauá, 512, Centro. 17/6, 23h. R$ 20/R$ 25. Inf.: bit.ly/CalefJun

QUERMESSES

+ Os fins de semana de festa na Paróquia Nossa Senhora da Consolação começam neste sábado (3). Como em outros anos, as noites serão animadas com shows de forró. R. da Consolação, 585, 3256-5356. Sáb., 17h/0h; dom., 17h/23h. Grátis. Até 2/7. Inf.: bit.ly/FesCons

Foto: Alex Silva/Estadão

+ Uma das mais tradicionais da cidade, a festa junina da Igreja do Calvário (foto) vai até julho. O eclético cardápio é um dos destaques, com opções não tão juninas – como fogaça e yakissoba. R. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros, 3085-1307. Sáb. e dom., 17h/23h30. R$ 12. Até 2/7.

+ Com colaboração de muitos jovens voluntários, a quermesse da Paróquia do Santíssimo Sacramento, realizada há 20 anos, tem barracas com tema de várias nações. Lá, prove o brigadeiro de milho. R. Tutóia, 1.125, Paraíso, 3884-4644. Sáb., 16h/23h; dom., 12h30/ 22h. Grátis. Até 11/6.

+ Pelo quinto ano, a Paróquia de San Gennaro promove uma festa junina beneficente. Músicos que tocarão no evento, por exemplo, doarão os cachês à creche da instituição. A festa, bastante familiar, ocorre em um espaço totalmente coberto. R. da Mooca, 950, Mooca, 3209-0089. Sáb., 18h/0h. Grátis. Até 1º/7.

+ A quermesse da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes ocorre desde os anos 1960 e a comunidade faz questão de mantê-la como uma das mais tradicionais da zona oeste. R. Brentano, 437, V. Leopoldina, 3834-4807. Sáb., 18h/22h; dom., 18h/21h30 (exceto sáb., 3/6, 11h/17h, e 10/6, 15h/22h). R$ 3. Até 2/7.