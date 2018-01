Francês Bruno Dumont faz sua primeira comédia em 'O Pequeno Quinquin'

Pra quem conhece o cinema de Bruno Dumont, autor de dramas sólidos como ‘A Humanidade’, o aparecimento de O Pequeno Quinquin é um choque e tanto. Concebido para TV e agora lançado em versão para cinema, significa uma mudança radical de tom do cineasta francês. É sua primeira tentativa no gênero cômico.

A história traz uma série de crimes extravagantes, investigados por uma dupla exótica de policiais. Quinquin (Allane Delhaye) é o garoto que atormenta a cidade de Boulogne-sur-Mer com sua turma. São eles que descobrem o primeiro dos crimes de uma série fora do esquadro – os pedaços de cadáveres são encontrados no interior de vacas, sem ninguém saber como foram para lá. Desvendar o mistério será a tarefa do capitão Van der Weyden (Bernard Pruvost) e seu auxiliar, o tenente Carpentier (Phillipe Jore).

‘O Pequeno Quinquin’ é, pode-se dizer, um antifilme policial. A dupla de detetives é estranha a não mais poder. Mas o ambiente de província não é menos fora dos eixos. A começar pela família disfuncional de Quinquin e terminando por esses crimes em série. O incrível é que, apesar de filme de nítida intenção crítica do diretor, ‘Quinquin’ faz rir, passando por diversos registros cômicos, do burlesco à ironia. Como cinema, é brilhante. Luiz Zanin Oricchio