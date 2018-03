Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Em ‘Essência e Vivências’, novo menu-degustação do Ema – servido apenas no jantar de terça a quinta (R$ 179) –, a chef Renata Vanzetto prepara o camarão com consomê de tangerina e ameixa fresca, de entrada, e o cupim com caju ao poivre e farofa de biscoito de polvilho (foto), como principal.

R. da Consolação, 2.902, Cerqueira César, 98232-7677.