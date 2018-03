Helena Rizzo abre a simpática Padoca do Maní

‘Café Padoca’ (Foto: Alex Silva/Estadão)

Acolhedora, sem frescura e com boa comida. Aberta recentemente, em um sobrado a poucos metros do restaurante Maní, a Padoca do Maní é a padaria da chef Helena Rizzo. Na cozinha, o reforço vem de Fernanda Valdívia, que já preparava os pães do restaurante, e agora prepara receitas como os bons brioche de milho (R$ 1,50), baguete (R$ 4) e focaccia (R$ 7).

Cabe ao cliente escolher os pães direto na prateleira e guardá-los no saco de papel. Ou pegar na geladeira itens como o requeijão cremoso, a manteiga ou os ovos orgânicos da Fazenda da Toca.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A informalidade do serviço se estende aos demais pedidos, que têm de ser feitos e retirados no balcão, como o caprichado ‘Café Padoca’, com cesta de pães, ovo mexido com queijo, geleia ou mel, manteiga, requeijão, suco, pingado ou expresso e salada de frutas com iogurte e granola (R$ 30; foto).

Como não há garçons, é preciso entrar no clima, pegar uma bandeja e escolher uma das poucas – e disputadas – mesas na varanda, decorada com vasos de ervas e grafites feitos por Helena, que tem dado expediente por lá.

Outros quitutes vendidos na casa ficam expostos na vitrine, como a cuca (R$ 7, fatia), o pão de queijo (R$ 6) e a empadinha (R$ 7); ou escritos na parede, como as tapiocas (R$ 13), o tostex (R$ 16) e o ‘Musli da Nana’ – receita da apresentadora Fernanda Lima, uma das sócias da casa.

ONDE: R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros, 2579-2410.

QUANDO: 8h/16h (sáb. e dom., até 14h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.