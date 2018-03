Confira as baladas para o fim de semana

Em ritmo de carnaval, a Arenga de Caboclo – tocada pelos DJs Apolinário, Pininga (foto) e Pavigo – anima a pista do Bar Secreto com dancehall, afrobeat, kizomba e samba de raiz. Além disso, o grupo de partido alto Kra Nova faz uma apresentação ao vivo. Bar Secreto. R. Álvaro Anes, 97, Pinheiros, 3032- 4334. Sáb. (14), 23h. R$ 30. Cc: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Beco 203

Hoje (13), a ‘Sasha Grey’, noite ‘safadinha’ da casa, tem edição especial Queens of The Stone Age e vai de rock, indie e pop sensuais. No sábado (14), a ‘Clube da Luta’ – com DJs como Luiz Felipe, Junior Passini, Fernando Siciliano e Caio Yumi – realiza batalhas de gêneros musicais que vão do indie rock ao pop, passando por trilhas sonoras e, para entrar no ritmo do carnaval, também marchinhas. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Hoje (13) e sáb. (14), 23h. R$ 25/R$ 40. Cc: E, M e V. Cd.: E, M e V. www.beco203.com.br

Casa 92

Hoje (13), a ‘Polaroid’, com pop, rock e indie, é tocada por DJs como Pet Casale, Marcelo Botelho, Mau Gessuli, Andre Ceciliato e Joni Anglister nos vários ambientes da casa. Na terça (17), o ‘Carnaval 92’ abre, excepcionalmente, a casa mais cedo – para sets de Miss Má, Luisa Viscardi e Ale Salles, entre outros DJs. O dresscode é ‘clima de carnaval’.

R. Cristovão Gonçalves, 92, Pinheiros, 3032-0371. Hoje (13), 22h30; 3ª (17), 21h. R$ 70/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos. www. 92casa.com.br

Club Yacht

Hoje (13), a ‘Republika’, inspirada inicialmente nas festas de fraternidades universitárias americanas, realiza edição carnavalesca, com sets de Arrigo Araujo, Rafael Arrais e Lily Scott, entre outros. No sábado (14), a ‘Shout’ é comandada por Fernando Moreno e Roque Castro, que recebem o DJ convidado Luca Lauri para uma noite de pop, house e deep house. Na quarta (18), a ‘Lux’ é movida ao som de pop dos anos 1980 aos 2000. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. Hoje (13) e sáb (14), 23h30; 4ª (18), 23h50. R$ 30/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos. www.clubyacht.com.br

The History

A casa na Vila Olímpia realiza seu ‘Carnaflash’ este fim de semana. Em cada noite – com discotecagem dos DJs Irai Campos e Willan, e apresentação da Banda Redonda, bloco tradicional paulistano – uma bateria anima a balada. No sábado (14), é a da Rosas de Ouro; no domingo (15), a da Tom Maior; na 2ª (16), a da Vai Vai; na 3ª (17), por fim, a da Gaviões da Fiel. R. Gomes de Carvalho, 820, V. Olímpia, 3846- 4498. Sáb. (14), 21h; dom. (15), 2ª (16) e 3ª (17), 22h. R$ 50/R$ 200. Cc: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V. www.thehistory.com.br

Festas

Baile do Tapa na Pantera

A tradicional casa gay da noite paulistana realiza uma festa carnavalesca na terça (17). Além de sets com pop, rock e house de DJs como Revoltx Cardoso, Dany Bany e Márcio Vermelho, haverá animação por conta da Elloanígena & Banda do Me Xupa. A banda toca em frente à A Lôca a partir das 20h, e, durante a festa, faz uma incursão na casa. A Lôca.

R. Frei Caneca, 916, Bela Vista, 3159-8889. 3ª (17), 23h59. R$ 10/ R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.aloca.com.br

Q Beleza!

A festa de música brasileira – com som de pista e show ao vivo – terá, na edição de carnaval deste sábado (14), sets com ‘axé cult anos 1990’ e marchinhas de carnaval. Ao vivo, o Quarteto São Jorge vai na mesma levada de ritmos. Espere ouvir Olodum, Timbalada, Braquinha, Chico Buarque e Reginaldo Rossi, entre outros artistas. Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 181, V. Madalena, 3459- 5321. Sáb. (14), 23h. R$ 20/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos. www.centroculturalrioverde.com.br

Obá

A festa. cujo nome significa ‘rei’ no candomblé, é realizada no domingo (15) pelo DJ Jonatha Cruz. A edição vespertina terá comida nordestina: o armazém venderá arrumadinho – prato de feijão verde, carne de sol e queijo coalho. Armazém Cultural SP. R. dos Cariris, 48, Pinheiros, 2729-5137. Dom. (15), 13h. Grátis. Cc: todos. Cd.: todos. www.armazem

culturalsp.com.br