Tortelli de bacalhau (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

O chef Carlos Bertolazzi comemora os seis anos do Zena Caffè com novos pratos, como o ‘Tortelli di Baccalà’, massa recheada com bacalhau e servida com molho de tomate, azeitonas e brotos (R$ 56; foto), e o ‘Agnello’, hambúrguer de cordeiro com queijo de cabra e batatas rústicas (R$ 39).

R. Peixoto Gomide, 1.901, Jd. Paulista, 3081-2158.