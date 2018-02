Santo sabor – Holy Burger ganha endereço fixo

Por Maria Eugênia de Menezes

Ambiente da nova casa (Fotos: Rogério Gomes/Divulgação)

Depois de conquistar clientes nas feirinhas gastronômicas da cidade, o Holy Burger agora serve suas receitas em endereço fixo. Instalada nas proximidades do Mackenzie, a hamburgueria ocupa um espaço bem pequeno, mas decorado com esmero. Lambe-lambe nas paredes, balcão de madeira, tubulação aparente e tijolos sem revestimento foram usados para criar um ambiente de ar propositadamente inacabado.

Casa serve seis opções de hambúrguer, como o clássico da casa

Também enxuto, o cardápio traz seis opções de sanduíche. Feito com um blend de acém, peito e costela, o hambúrguer de 160 gramas aparece em versões mais clássicas, como a que leva o nome da casa (R$ 25; foto), com queijo, salada, picles e maionese; e também em fórmulas mais inventivas, caso do ‘Saint Gorgon’ (R$ 25), com gorgonzola, agrião e cebola caramelizada.

Para beber, cervejas e drinques, como a ‘Maria Sangrenta’ (R$ 25), combinação de suco de tomate, tequila, limão e bacon.

ONDE: R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475.

QUANDO: 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.