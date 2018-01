20 restaurantes participam de festival da cozinha italiana

Creme de ervilhas, com cogumelos e burrata (Foto: Paulo Mercadante/divulgação)

Vinte restaurantes da cidade recebem chefs de diferentes regiões da Itália para um menu especial a quatro mãos, que será servido durante a 4ª Settimana della Cucina Regionale Italiana, de sábado (24) a 31/10. Os menus de três e quatro etapas variam de R$ 60 a R$ 180, por pessoa. O Picchi recebe em sua cozinha o chef siciliano Giovanni Guarneri, do restaurante Don Camillo. Já Pasquale Nigro dividirá o fogão com o chef Pietro Carlone, da Puglia, para preparar receitas como o creme de ervilhas, com cogumelos e burrata (foto). No roteiro estão também casas como Aguzzo, Supra e Vinheria Percussi.

Confira aqui a programação: www.settimanacucinaitaliana.com.br