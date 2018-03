20 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ Com música ao vivo, a peça Operetinha do Sapato Falador, da Cia D’Alma, conta a história de Lino, doceiro talentoso, mas grosseiro. Ao comprar um par de sapatos mágicos por engano, ele descobre o valor da gentileza. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia dom. (11). Dom., 15h. R$ 30. Até 29/4.

CIRCO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Na tenda montada pelo Circo dos Sonhos, o espetáculo reúne performances de ilusionismo, música, teatro e dança, encenados por personagens como Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly. 90 min. Livre. Av. Ricardo Jafet, 1.730, V. Mariana, 2076-0087. Sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20; 3ª e 6ª, 20h. R$ 30/R$ 50. Até 22/4.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Circo Zanni

Criado em 2004, o circo reúne números aéreos, com acrobacias e ‘palhaçaria’ clássica, resgatando a tradição circense. A apresentação também conta com várias atrações embaladas por música ao vivo. 60 min. Livre. Av. Henrique Chamma, 420, Chácara Itaim, 3073-1217. Sáb. (10), 17h e 20h; dom. (11), 17h e 19h30. Grátis (retirar ingressos 2h antes).

Fábrica de Brinquedos

Com diversas técnicas circenses, o espetáculo da Cia. LaMala se passa em um laboratório onde um inventor maluco interage com brinquedos inusitados e uma boneca que tem vida. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. A partir de sáb. (10). Sáb., 17h. Grátis. Até 17/3.

O Jardim do Imperador

Da Cia. Pelo Cano, duas atrizes palhaças contam a história de um imperador que precisa escolher uma pessoa para ficar em seu lugar. Para se decidir, ele conta com a ajuda das plantas que ele mesmo cultiva. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. A partir de dom. (11). Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 25/3.

O Show da Palhaça Rubra

Com músicas poéticas, a artista Lu Lopes, que interpreta a Palhaça Rubra, comanda um show repleto de improvisos, interação com a plateia e canções de seus discos. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lugares). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 25/3.

Tarde de Palhaçadas

Com texto e direção de Jairo Mattos, o espetáculo conta com três palhaços: o mestre de pista Batata, o cômico Pinhão e o ranzinza Espigão. Juntos, eles montam o picadeiro e apresentam cenas clássicas do circo brasileiro. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 30/6.

MOSTRA

Volta aos Anos 80

A arena reúne atrações inspiradas em brinquedos que marcaram a década de 1980, apresentados em versões gigantes, como o ‘Genius’, com dois metros de diâmetro, que reproduz a brincadeira de acertar a sequência de luzes, e o ‘Cai-Não-Cai’, cuja missão é puxar as varetas derrubando o menor número de bolas. Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Jd. Iris, 3201-9000. Hoje (9), sáb. (10) e dom. (11), 14h/20h. Grátis.

MÚSICA

Beatles para Crianças 2 – A Bagunça Continua

Em nova temporada, a apresentação conta com sucessos do quarteto de Liverpool, como ‘Sargent Peppers’, ‘She Loves You’ e ‘Octopus Garden’, embalados por vídeos, histórias e animações ao vivo. Banjo, gaita e sanfona são alguns dos instrumentos musicais usados pela banda. 70 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de sáb. (10). Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 60. Até 29/4.

Cante com Peixonauta

O espetáculo musical acompanha Marina, Zico e Peixonauta, personagens criados por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Na peça, as crianças são convidadas a participar das aventuras. 60 min. Livre. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. (10), 16h. R$ 60/R$ 80.

Num Passe de Música

Do Grupo Fundo Falso, o espetáculo conta com números de mágica e ilusionismo de Ricardo Malerbi, acompanhado por canções executadas por Flavio Tris, que usa instrumentos como o violão e o harmônio. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 29/4.

Tchiribim Tchiribom

O show aborda uma divertida viagem com melodias de várias regiões do planeta, como China, Israel e África, conduzido pela cantora Fortuna e pelo compositor Hélio Ziskind. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (10) e dom. (11), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

TEATRO

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin é o personagem Nino, da série ‘Castelo Rá-Tim-Bum’. Com direção de Maurício Guilherme, a montagem inclui o invisível Espírito da Aventura, na voz de Ney Matogrosso. 60 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 25/3.

Berenices

Do Grupo Morpheus Teatro, o espetáculo dirigido por Verônica Gerchman usa bonecos e máscaras para contar a história de Berenice. Com a chegada de seu novo irmão, ela precisa aprender a lidar com seus pensamentos e sentimentos. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. A partir de sáb. (10). Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 8/4.

Bita e a Imaginação que Sumiu

Dirigida por Alessandra Colasanti, a adaptação teatral do canal Mundo Bita explora linguagem multiplataforma com músicas autorais e conta a aventura de Bita e seus amigos, que tentam combater a falta de imaginação no planeta em que habitam. 60 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. A partir de sáb. (10). Sáb. e dom., 15h. R$ 70/R$ 80. Até 18/3.

Flicts

Baseado no primeiro livro infantil de Ziraldo, o espetáculo aborda a importância de respeitar as diferenças. A peça narra as dificuldades da cor Flicts, que não existe no arco-íris ou em qualquer outro lugar. Excluída, ela se aventura em uma jornada para descobrir mais sobre si mesma. 60 min. 4 anos. Teatro Paulo Eiró (418 lug.). R. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 2365-5604. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 1º/4.

Hoje O Escuro Vai Atrasar Para Que Possamos Conversar

Inspirado pelo romance ‘De Repente, Nas Profundezas do Bosque’, do escritor israelense Amós Oz, o primeiro espetáculo infantil do Grupo XIX de Teatro apresenta um vilarejo onde não vive mais nenhum animal – todos fugiram da região e passaram a ser considerados seres quase mitológicos, lembrados apenas nas aulas da professora Rafaela. O mistério aumenta quando Luna, colega de Santi e Clara, também some do bosque após sofrer bullying. 60 min. Livre. CCBB (90 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia sáb. (10). Sáb., 11h. R$ 20. Até 23/6.

A Minicostureira

Com temporada simultânea nos Sesc Santana e Consolação, a peça infantil tem direção das irmãs Débora e Cynthia Falabella e conta a história de uma jovem tecelã, que embarca em uma jornada de autoconhecimento quando sua obra no tear se transforma em realidade. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia sáb. (10). Sáb., 11h. R$ 5/R$17 (até 12 anos, grátis). Até 7/4. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 1º/4.

A Princesa Errante e o Príncipe Errado

Com direção de Ana Roxo, Cristiano Meirelles e Cristiana Ceschi, a peça musical acompanha dois personagens que não se adaptam aos padrões esperados pelos pais: uma princesa que deveria manter-se frágil e tímida enquanto aguarda pelo príncipe encantado e um príncipe que, de acordo com o pai, deveria ser forte para ‘salvar princesas’. A vocalista Nina Blauth divide o palco com o elenco. 55 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (11), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

A Princesinha Medrosa

Adaptação da obra de Odilon Moraes, a peça dirigida por Kiko Marques aborda a presença do medo com a Princesinha, que enfrenta inimigos como o medo do escuro, da pobreza e da solidão. 65 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (10) e dom. (11), 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis).