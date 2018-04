20 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ Da Cia. O Grito, a peça O Gigante Adamastor é inspirada no ‘Canto V’ de ‘Os Lusíadas’, obra de Luiz Vaz de Camões. Na adaptação de Heloisa Prieto, Adamastor habita um local chamado Circo das Tormentas, que monta acampamento na cidade onde mora Zito. Quando seu irmão mais velho, Pedro, some misteriosamente, o caçula deverá enfrentar desafios envolvendo a nova atração e seus seres mitológicos, que brincam com o destino de Zito e seus amigos. Durante o espetáculo, os atores Junia Magi, Samira Pissinatto e Wilson Saraiva dançam e cantam, manipulam bonecos e interagem com o público, com cenas que remetem às populares brincadeiras de rua. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia dom. (22). Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 3/6.

CIRCO

É Mesmo uma Palhaçada

O espetáculo encerra a mostra de repertório da Trupe Dunavô, que comemorou oito anos com programação especial. Na história, três palhaços chegam para se apresentar e descobrem que estão no local errado. Ao tentar contornar a situação, eles criam ainda mais confusão e acabam apresentando números clássicos de palhaçaria entre as cenas. 55 min. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Galpão. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (21), 14h. Grátis.

Magika Merluza

Truques de mágica, ilusionismo, malabarismo e outros truques conduzem o espetáculo de circo tradicional, com situações cômicas criadas pelos atores enquanto interagem com a plateia. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Dom. (22), 16h. Grátis.

Piolin

Dirigida por Gira de Oliveira, a montagem de rua da Cia. Lúdicos de Teatro Popular é inspirada no palhaço brasileiro Piolin. Com músicas tocadas ao vivo, acrobacias e números clássicos de palhaço, o grupo conta a história de Abelardo Pinto, o artista que interpretava o personagem e morreu em 1973. 50 min. Livre. Pq. Buenos Aires. Av. Angélica, s/nº, Higienópolis, 3666-8032. A partir de dom. (22). Dom., 15h. Grátis. Até 13/5.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Mazé! De onde vem? Quem é?

Contada pelas atrizes Josefa Rouse e Renata Vendramin, a história acompanha Mazé, uma menina curiosa que gosta de saber a origem de tudo, mas nunca havia perguntado a origem do próprio nome até descobrir que significa ‘morte’ – assim ela aprende que os nomes guardam muitas histórias e que a morte é uma experiência natural. Livre. Sesc Santana. Deck de Entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Sáb. (21), 14h. Grátis.

MÚSICA

Beatles para Crianças 2 – A Bagunça Continua

A apresentação tem sucessos do quarteto de Liverpool, como ‘Sargent Peppers’ e ‘Octopus Garden’, embalados por vídeos, histórias e animações. A banda usa instrumentos como banjo, gaita e sanfona. 70 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 60. Até 29/4.

Num Passe de Música

Do Grupo Fundo Falso, o espetáculo conta com números de mágica e ilusionismo de Ricardo Malerbi, acompanhado por canções executadas por Flavio Tris, que usa instrumentos como o violão e o harmônio. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 29/4.

SHOPPING

Sobre as Redes

Com obstáculos e escaladas, a atração é dividida em três níveis, com piscina de bolinhas, balanços, cordas e escorregador. 4 anos. Mooca Plaza Shopping. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. 10h/22h (dom. e fer., 12h/20h). R$ 25/R$ 50. Até 31/5.

TEATRO

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo dirigido por Edu Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre diversos ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Teatro Jaraguá (270 lug.). R. Martins Fontes, 71, Centro, 3255-4380. Sáb., 16h; dom., 11h e 16h. R$ 40. Até 13/5.

Circo Secreto

O teatro de bonecos da Cia. Mevitevendo acompanha duas cabeças gigantes, que vivem vários personagens em um universo fantástico. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (22), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Cora, Doce Poesia

Do Núcleo Caboclinhas, a peça apresenta a vida e a obra da poeta Cora Coralina, misturando música, dramaturgia e poesia. 55 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Dom. (22), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Gagá

O diretor Marcelo Romagnoli se inspira no teatro do absurdo para falar sobre velhice e infância. No enredo, Lelé e Tantã preparam uma surpresa para seu cuidador, o Sr. Gagá. 60 min. 3 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb., 16h. R$ 40. Até 27/5.

Juvenal, Pita e o Velocípede

Com texto de Cleiton Echeveste e direção de Cadu Cinelli, o monólogo infantojuvenil da Pandorga Companhia de Teatro acompanha as histórias do menino Juvenal, interpretado por Eduardo Almeida. Aos cinco anos, o personagem conhece uma menina chamada Pita, com quem vive aventuras a bordo de um velocípede. 55 min. 6 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 12/5.

A Minicostureira

Dirigido pelas irmãs Débora e Cynthia Falabella, o espetáculo conta a história de Clara, jovem tecelã que embarca em uma jornada de autoconhecimento quando sua obra no tear se transforma em realidade. Entre retalhos e costuras, o público é convidado a ponderar sobre seu potencial no mundo por meio da imaginação. Livre. CCSP (321 lug.). Livre. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. A partir de sáb. (21). Sáb., 16h; dom., 15h. R$ 20. Até 27/5.

No Livro Tudo Tem

Inspirada no livro ‘Um General na Biblioteca’, do escritor cubano Ítalo Calvino, a peça é dirigida por Carlos Escher e conta a história da maior biblioteca de Penúria, um país fictício. Após o local ser fechado pelo Capitão Bigode de Limão e sua tropa para decidir quais livros podem ou não ser lidos pela população, o velho bibliotecário Sr. Formicarius pede ajuda às suas amigas, as Traças. 60 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, S. Amaro, 5541-4000. Sáb. (21), 17h. Grátis.

O Mágico de Oz – O Musical

Do diretor italiano Billy Bond, o espetáculo musical conta com elenco de 32 atores, 80 figurinos e muitos efeitos especiais. Na história, Dorothy é levada por um tornado até uma terra mágica e distante, onde conhece o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. Juntos, eles buscam o mágico de Oz para realizar seus desejos. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 3670-4100. Sáb., 15h30; dom., 15h. R$ 50/R$ 150. Até 9/7.

Operetinha do Sapato Falador

Com música ao vivo, a peça da Cia D’Alma conta a história de Lino, doceiro talentoso, mas grosseiro. Ao comprar um par de sapatos mágicos por engano, ele descobre o valor da gentileza. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Dom., 15h. R$ 30. Até 29/4.

Pequenos Olhos

A Companhia dos Pés apresenta a história de duas crianças que descobrem o mundo em seus pequenos detalhes, fazendo de seu dia a dia uma grande aventura. Juntas, elas percebem a importância de crescer sem proteção e supervisão constantes. O espetáculo aborda temas como descobertas, limites e imaginação. Livre. Itaú Cultural (70 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (21) e dom. (22), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Scaratuja

Para bebês de até três anos, o espetáculo explora linguagem não verbal e desenvolve cenas a partir de linhas e desenhos. Cada sessão reserva 25 minutos para as crianças explorarem o espaço e interagirem com os atores no final. 50 min. 0 a 3 anos. Teatro Vivo (58 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. R$ 100/R$ 120. Até 20/5.

Wendy e Peter

Com direção de Bruno Rudolf, o espetáculo da Cia. Linhas Aéreas é uma adaptação da obra de J. M. Barrie e acompanha a personagem Wendy. Já adulta, ela recebe em seu quarto uma visita de Peter Pan, companheiro de aventuras que não consegue mais se lembrar dos momentos que viveram juntos anos antes. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (372 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb., dom. e fer., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 13/5.

Quer ver um filminho com as crianças? Confira a programação completa no Guia de Cinema do Divirta-se.