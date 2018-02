20 atrações infantis para conferir esta semana em São Paulo

+ Mogli – O Livro da Selva é uma adaptação da obra de Rudyard Kipling, que narra a vida e as aventuras de um menino criado por lobos. Com direção de Eduardo Leão, o espetáculo traz referências do teatro oriental. 50 min. 4 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Estreia sáb. (3). Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 1º/6.

+ No espetáculo Bob Zoom em: O Trem de Ferro, a formiguinha azul, sucesso no canal do YouTube, encara aventuras com seus amigos ao som de clássicos do cancioneiro popular – como ‘A Baratinha’, ‘Pintor de Jundiaí’ e ‘Marcha Soldado’. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Estreia sáb. (3). Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 25/2.

CARNAVAL

Carnaval Grupo Triii

Dentro do espaço ‘Tudo é Brincadeira’, do Shopping Jardim Sul, o Grupo Triii prepara uma festa de carnaval repleta de canções típicas, com marchinhas, frevos e sambas. A folia também promete muita dança, mímica e serpentina. Shopping Jardim Sul. Praça de eventos. R. Itacaiúna, 61, V. Andrade, 3779-3965. Sáb. (3), 15h30. R$ 15/R$ 30.

Carnavalzinho no JazzBB

O pequeno violinista Felipe Machado, seu avô Filó Machado e convidados como a cantora Bebé Salvego e o pianista Lisandro Massa se juntam para um show de música brasileira e composições autorais. JazzB. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (3), 12h30. R$ 25 (até 10 anos, grátis; de 11 a 15 anos, R$ 12,50). Bufê: R$ 39,90 (até 7 anos, grátis; de 7 a 15 anos, R$ 20).

MOSTRA

Brincante

A exposição traz peças criadas pela designer Sandra Barreiro, que transforma fita crepe e arame em esculturas sobre o universo infantil. As composições retratam brincadeiras como ciranda, pipa, amarelinha e outras referências à infância. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Grátis. Até 25/2.

MUSEU

Catavento no Shopping

O museu de ciência e tecnologia Catavento leva algumas das suas atrações para o MorumbiShopping. Por lá, o espaço conta com várias experiências científicas, como uma bicicleta que gera energia elétrica e o Gerador de Van Graaff, máquina que arrepia o cabelo de quem encosta nela. MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5189-4800. Hoje (2), sáb. (3) e dom. (4), 12h/20h. Grátis.

MÚSICA

Num Passe de Música

Do Grupo Fundo Falso, o espetáculo conta com números de mágica e ilusionismo de Ricardo Malerbi, acompanhado por canções executadas por Flavio Tris, que usa instrumentos como o violão e o harmônio. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. A partir de sáb. (3). Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 29/4.

PARQUE DE DIVERSÃO

Parque da Mônica

No início do ano, o parque inaugurou a ‘Missão: Fundo Mar’, uma atração interativa que simula cenários digitais do fundo do mar, onde o cientista Franjinha e outros personagens devem limpar as águas do oceano. Após as instruções, cada ‘marujo’ recebe o desenho de um animal marinho para ser colorido e digitalizado em uma tela de 30 m². Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 6ª, 10h30/16h30; sáb. e dom., 11h/19h. R$ 40/R$ 154. Inf.: www.parquedamonica.com.br

SHOPPING

Estação Master Chef Júnior

O espaço é composto por sete estações temáticas, todas com o objetivo de apresentar o universo gastronômico às crianças, como as vestimentas de um chef, os temperos mais utilizados e os utensílios de cozinha. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 4003-4173. Hoje (2), sáb. (3) e dom. (4), 14h/20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Magic Games

Com mais de 345 m² e cerca de 460 mil bolinhas, a superpiscina de bolinhas do Santana Parque Shopping é uma das atrações de férias para crianças e adultos na cidade. A novidade conta com um navio inflável, o Magic Titanic, de mais de 10 metros de altura. R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana, 2238-3002. 10h/22h (dom., 10h/20h). R$ 20. Até 17/2.

Mundo Gloob

O espaço dividido em cinco áreas inspiradas em seriados infantis, como ‘Alvin e os Esquilos’ e ‘As Aventuras de Ladybug’, envolve as crianças em enigmas que devem ser desvendados. Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2864. Hoje (2) e dom. (4), 12h/20h. Grátis.

Parque do Batman

Dedicado ao homem-morcego dos quadrinhos e cinema, o evento tem seis espaços diferentes: no ‘Museu do Batman’, é possível conferir os 80 anos de história do personagem; na ‘Batcaverna’, uma tecnologia de realidade aumentada permite entrar no esconderijo do super-herói. As outras atrações – ‘Armadilha Maluca do Coringa’, ‘Gotham City’ e ‘Estúdio de Fotos’ – são pagas e cada uma custa entre R$ 20 e R$ 30. Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 4003-4133. A partir de 3ª (6). 10h/21h30. Grátis. Até 25/2.

TEATRO

A Bela e a Fera

O clássico infantil é adaptado no musical do diretor Billy Bond. A história é contada por 14 atores, com o auxílio de tecnologias como levitação e projeções 4D. 100 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 4003-1212. Sáb. (3) e dom. (4), 15h. R$ 50/R$ 150.

A Ilha do Tesouro

Com direção de Fábio Superbi, o teatro de bonecos da Cia. O Que de Que é inspirado no clássico homônimo do escritor britânico Robert Louis Stevenson. Ele conta a história de Jim, garoto que atravessa os mares dentro de um navio e passa por várias aventuras. 50 min. Livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 25/2.

Catopleia – Alegorias Musicais

Com direção de Luz Marina e Edith Derdyk, a apresentação cênica é conduzida por uma série de canções baseadas em escritos de Leonardo da Vinci sobre o comportamento dos elementos da natureza, como a “conversa” entre uma folha de papel e a tinta, de onde nascerá um desenho. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (4), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Pés Descalços

Dentro de um tanque de areia em um parquinho, a extrovertida Florência conversa e brinca com o tímido Rodolfo. Durante esse encontro, os dois aprendem a aceitar o diferente e combater suas inseguranças. O espetáculo de bonecos é dirigido por Verônica Gerchman. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (3). Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 4/3.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h. R$ 40. Até 25/2.

Planeta das Gêmeas Ao Vivo

Saindo das telas do YouTube, as meninas do canal Planeta das Gêmeas chegam aos palcos com o espetáculo dirigido por Marcos Nauer. Na história, Melissa e Nicole partem em uma aventura para salvar a mãe. 60 min. Livre. Theatro NET (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olímpiadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. Sáb. (3), 17h; dom. (4), 14h. R$ 80/R$ 150.

As Três Marias

Do Coletivo Estopô Balaio e do Núcleo Chicote de Língua, a peça aborda questões socioambientais pelo olhar de três crianças. Nas regiões onde elas vivem, casos de enchentes ocorrem há mais de quinze anos. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (3) e dom. (4), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

ESPECIAL

Fim de Semana em Família

Entre as atrações desta edição, às 14h é organizada a oficina de ‘Monte sua Serpente’, com ingressos distribuídos a partir das 13h30. Mais tarde, às 16h, o coletivo Clã do Jabuti apresenta a peça ‘Eleguá, Menino e Malandro’, que investiga a ancestralidade africana na cultura de países como Cuba e Brasil – ingressos distribuídos a partir das 15h. 50 min. Livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Sáb. (3) e dom. (4), 14h/16h. Grátis.